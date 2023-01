Gerard Piqué quedó como “mentiroso” durante una transmisión en vivo gracias a su hijo Milan (Video)

Gerard Piqué quedó “como mentiroso” en una reciente transmisión en vivo a través de la plataforma Twitch, donde hablaba sobre su nuevo proyecto de la Kings League, cuando en presencia de varios reconocidos streamers su hijo mayor Milan le interrumpiera para desmentir una de sus afirmaciones.

Justo cuando Piqué acomodó el micrófono y empezó a argumentar que no había podido dormir, su primogénito lo interrumpió y desmintió. “Que no he dormido por la noche”, dijo el catalán antes de ser doblemente refutado.

“Yo te he visto dormir, yo te he visto dormir toda la noche”, dijo Milan. Piqué reaccionó con una sonrisa, mando a callar al pequeño y tuvo un pequeño intercambio de palabras con él mientras trataba de disimular lo ocurrido.

“Silencio, silencio”, solicitó Gerard. A lo que Milan respondió: “Pero te he visto dormir”. El episodio se cerró con Piqué explicando al pequeño que “dormía poco” y algunos streamers riéndose y gritando “desenmascara a tu padre”.

Milan testigo principal de una polémica

El exfutbolista del FC Barcelona también estuvo inmerso en otra fuerte polémica durante esa transmisión ya que en presencia de su hijo mayor se refirió a un creador de contenido como el “violador de pantallas”, algo que según parte de la prensa española habría hecho molestar a su expareja Shakira.

“Dj Mario, el violador de pantallas… jugando, ganando y celebrando goles que parece que se esté violando al compañero que tiene al lado”, dijo en broma ante los presentes que participaban en esta charla.

Posteriormente se conoció este hecho causó indignación en la cantante colombiana Shakira. Primero porque desconocía de la participación de Milan en este evento y segundo por el uso de este lenguaje.

De acuerdo con medios de comunicación ibéricos como 20 Minutos y La Vanguardia, la cantante Shakira estaría muy molesta por estas declaraciones en presencia de su primogénito. La citada información alega que desde el entorno de la colombiana se dio a conocer esta posición.

“Fuentes del entorno de Shakira aseguran que la cantante en ningún caso dio su consentimiento previo ni fue consultada respecto a la participación de su hijo Milan en la retransmisión de un proyecto deportivo”, indicaría una comunicación escrita del departamento de medios de la cantante.

