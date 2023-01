Kanye West reaparece despejando rumores de que le había ocurrido algo

Tras varios días de que se especuló que probablemente le he había ocurrido algo al rapero Kanye West, de acuerdo con una declaración de su ex representante comercial, quien dijo que West, aparentemente, estaba desaparecido, la polémica se disipó, ya que fue captado saliendo de una iglesia.

A pesar del llamado de alerta que hizo el excolaborador del cantante, el fin de semana, reapareció en público después de que Thomas St. John, su ex representante, reportara su preocupación por desconocer el paradero del productor musical.

De acuerdo con información del portal HotNewHipHop, Kanye West fue visto por sus fanáticos al salir de una iglesia, de acuerdo con las redes sociales, la ex pareja de Kim Kardashian vestía una chaqueta verde y gorra.

Al parecer al rapero poco le importó el revuelo que causó su supuesta desaparición, ya que se le vio paseando con una mujer rubia, cuya identidad no ha sido revelada. Según un reporte de ‘TMZ’, el momento fue captado en fotografías, las cuales evidenciaron que ambos personajes iban tomados de la mano.

Kanye West NOT missing However eagle-eyed fans of Ye spotted the rapper at church after some time of missing rumours The Donda rapper donned a green jacket a baseball cap, and jeans, while having an conversation at the chapel #KanyeWest #kanyewest #kanyemissing #kanyewestmissing pic.twitter.com/9jC96j81is