Los retos más importantes para Roberto Martínez, nuevo entrenador de la Selección de Portugal de Cristiano Ronaldo

Roberto Martínez dejó atrás la Selección de Bélgica tras el Mundial Qatar 2022, y ahora, tras la Copa del Mundo el entrenador español afrontará el reto de clasificar a la Portugal de Cristiano Ronaldo a lo que será la gran cita mundialista.

Sin embargo, para lograr esto, el entrenador tendrá que pensar en la futura selección, el relevo generacional y lo más importante, todo el entorno de Cristiano Ronaldo, delantero que dejó Europa y no ha tenido la mejor actuación en los últimos meses.

El técnico español, de 49 años, fue presentado este lunes como nuevo entrenador de las ‘quinas’ en sustitución de Fernando Santos, que le deja un equipo con varias cuestiones pendientes.

Futuro incierto de Cristiano Ronaldo

Tras un Mundial de Qatar marcado por sus disputas con su antiguo club, el Manchester United, el futuro de Cristiano Ronaldo con la camiseta lusa es una incógnita. Además, Cristiano fichó recientemente por el Al Nassr de Arabia Saudí, algo que en teoría es un retroceso, aunque no ha debutado con el equipo, por lo que no se sabe su estado de forma actual.

Por su parte, Martínez dijo que “las decisiones de fútbol se tienen que tomar en el terreno de juego. No soy entrenador de tomar decisiones en el despacho. Hablaré con él”, agregó. “Tengo que dar una oportunidad y respetar a los que ya integran la selección y Cristiano es uno de ellos”.

Relevo generacional de Portugal

Grandes figuras como Bernardo Silva, Bruno Fernandes o Diogo Jota comparten ahora espacio en una selección que empieza a abrirse a una generación emergente y talentosa.

En dicha nueva camada encontramos a jugadores importante como João Félix, Rafael Leão o Gonçalo Ramos y António Silva, de 19 años.

Sin embargo, jugadores como Leão o Gonçalo Ramos no estuvieron con toda la participación que se esperaba, algo que también se vio en Silva, quien poco minutos disputó en la última Copa del Mundo.

Primer gran reto de Roberto Martínez con Portugal

Roberto Martínez tendrá que poner manos a la obra y trabajar para estar listo en marzo, momento en que el Portugal jugará ante el Liechtenstein en Lisboa y luego un viaje a Luxemburgo, ambos de clasificación para la Eurocopa 2024. Um novo 𝗟𝗶́𝗱𝗲𝗿 ao serviço de Portugal 🇵🇹: bem-vindo, Mister Roberto Martínez! 🤝 #VesteABandeira



A new 𝗟𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿 at 🇵🇹 service: welcome, Coach Roberto Martínez! 🤝 #WearTheFlag pic.twitter.com/TCDe3yzJr9— Portugal (@selecaoportugal) January 9, 2023

