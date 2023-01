Globos de Oro 2023: Conoce a los mexicanos nominados que podrían ganar un premio hoy

La noche de este martes 10 de enero se llevarán a cabo los Globos de Oro 2023 que estará llena de sorpresas debido a que marca su aniversario número 80. Por si fuera poco, el público espera con ansias dicha gala no solo por las luminarias que acudirán, sino por la lista de talento latinoamericano que compite por llevarse el galardón dorado.

Dentro de la lista de mexicanos que destacaron por su labor en el cine se encuentran Diego Luna, Diego Calva, Salma Hayek y Guillermo del Toro, quien se disputa la estatuilla en tres categorías: “Mejor Película Animada”, “Mejor Banda Sonora” y “Mejor Canción Original”.

Por su parte, Diego Luna ve reflejado el éxito de la serie de Disney ‘Andor’ con una nominación dentro de la categoría “Mejor Actor en Serie de Drama”, compitiendo contra actores como Kevin Costner (Yellowstone), Jeff Bidges (The Old Man), Bob Odenkirk (Better Call Saul) y Adam Scott (Severance).

Sin embargo, él no es el único ‘Diego’ que se suma a los mexicanos que pelean por un Globo de Oro dentro de la edición 2023, ya que Diego Calva obtuvo una nominación a “Mejor Actor en una Película, Musical o Comedia” gracias a su debut en la cinta ‘Babylon’ junto a Margot Robbie, Brad Pitt y Tobey Maguire.

Otra digna representante de México será la actriz Salma Hayek, quien si bien no está nominada dentro de alguna categoría, desfilará por la alfombra roja y tendrá una participación especial durante la gala. En esta ocasión, la veracruzana presentará una categoría que hasta el momento permanece desconocida.

Cabe recalcar que la ceremonia de los Globos de Oro 2023, llevada a cabo en el mítico The Beverly Hilton de Los Ángeles, también contará con la participación de Ana de Armas, Quentin Tarantino, Billy Porter, Letitia Wright, Henry Golding, Jennifer Hudson, Claire Danes, Jenna Ortega, Ana Gasteyer y Jamie Lee Curtis.

