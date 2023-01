Pascal Siakam de los Toronto Raptors muestra desde los tabloncillos de la NBA sus dotes como futbolista (Video)

Pascal Siakam es un jugador de baloncesto nacido en Camerún hace 28 años, actualmente es la referencia principal de los Toronto Raptors en donde juega en la posición de ala-pívot y ha completado actuaciones sumamente interesantes para el equipo que marcha en la posición número 11 de la Conferencia Este de la NBA.

Siakam siempre quiso ser una estrella del fútbol mundial y era un sueño que tenía día a día en su natal Camerún, sin embargo ese sueño se vio truncado porque creció mucho y fue así que sus 2,03 metros lo llevaron a probar suerte en el baloncesto, viajando a Estados Unidos. Sin embargo su sueño de ser futbolista lo mantiene fiel a sus principios competitivos y así lo muestra desde los tabloncillos.

A Pascal Siakam se le vio dominando el balón naranja de baloncesto pero demostrando sus dotes como futbolista, enseguida los flashes captaron el momento de un basquetbolista que demostraba poder mantener el balón en sus pies sin nada que envidiar a un futbolista profesional, algo no muy común en los tabloncillos de la NBA. Inmediatamente el video se hizo viral y los comentarios llovían, preguntándose que equipo de fútbol debería fichar al camerunés.

¿De la #NBAxESPN a la #MLSxESPN? Pascal Siakam demuestra que no solo maneja bien la naranja con las manos, sino que también la mueve con los pies 🏀⚽. pic.twitter.com/o1IHutdWEF — SportsCenter (@SC_ESPN) January 9, 2023

Fueron hasta más de 30 toques de balón con los pies y la cabeza los que hizo el ala-pívot del Toronto Raptors ante los ojos encantados de quienes estaban en su alrededor. Sakiam comentó en su momento que fue el fútbol lo mantenía vivo en los momentos duros de la temporada.

Esta campaña ha sido de sube y baja para los Raptors, sin embargo Siakam se ha destacado. Cabe resaltar el juego ante los New York Knicks en los que logró 52 puntos, nueve rebotes y siete asistencias. Aún no se sabe si continuará en el equipo la temporada que viene, algo que no le quita el sueño según confesó en una entrevista, ya que prefiere vivir el presente y esperar a lo que ocurra al final de la campaña.

