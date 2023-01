Ex basquetbolista Lamar Odom habla sobre la vez que fue encontrado en coma en un burdel y asegura que fue un intento de asesinato

Foto: Harry How / Getty Images

El ex basquetbolista Lamar Odom vuelve a ser noticia por sus polémicas declaraciones en el documental Sex, Drugs & Kardashians, desde allí admitió que el día que fue encontrado en coma dentro de un burdel en 2015, no había actuado por sus propios medios y que por el contrario, fue alguien más que quiso asesinarlo.

El doble campeón de la NBA con los Lakers, acusó al dueño del burdel, Dennis Hof, de drogarlo e intentar asesinarlo para cambiar su vida.

“No sé que tenía Dennis Hof contra mí, pero yo esa noche no me drogué. ‘Él trató de matarme‘”, dijo Odom en el citado documental.

De igual forma aseguró que esa noche de hace siete años no consumió ningún tipo de drogas y que solo recuerda haber probado un trago y al despertar se vio en el hospital.

En el documental Sex, Drugs & Kardashians, Lamar Odom ha vuelto a ser noticia por sus polémicas declaraciones, entre las cuales destaca que volvería con Khloe Kardashian si esta le diera la oportunidad.

También cuenta todo sobre su adicción a las drogas y como la relación con Khloe lo llevó más a la fama que por su propia carrera como jugador de baloncesto.

También te puede interesar

. Los números que dejó Gianluca Vialli en su carrera como futbolista

. Estas son las revelaciones más impactantes de Lamar Odom sobre Khloé Kardashian en su nuevo documental

. Fallece por presunto ataque al corazón la madre del basquetbolista ex NBA Tristan Thompson