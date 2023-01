Estas son las revelaciones más impactantes de Lamar Odom sobre Khloé Kardashian en su nuevo documental

Vaya revuelo causó el ex basquetbolista Lamar Odom tras conceder una entrevista en la que habló por primera vez sobre el duro capítulo de su vida en el que cayó bajo las redes del alcohol y las drogas. Además, aprovechó para destapar lo que implicó haber formado parte de la familia Kardashian al contraer matrimonio con Khloé Kardashian.

‘TMZ Presents: Lamar Odom: Sex, Drugs & Kardashians’ es el nombre del especial protagonizado por el ex deportista en el que confesó que en su momento estuvo consciente de que su matrimonio con la socialité traería consigo el escrutinio público.

“Fui un jugador de baloncesto increíble, pero sabía que casarme con Khloé Kardashian me daría relevancia de muchas maneras en el mundo del entretenimiento, sabía para qué me inscribí. Estaba haciendo negocios con mi esposa. Es su negocio, así que lo estoy convirtiendo en mi negocio”, detalló el famoso en una entrevista exclusiva con el portal TMZ.

Durante la charla, el deportista hizo referencia a los problemas en su relación derivados del consumo de drogas que vivió tiempo atrás. Argumentó que Khloé paso por “mucha mi*rda”, especialmente por lo preocupada que ella estaba por él mientras que éste sólo se sumergía en las sustancias y salía con otras mujeres.

A pesar de el “tormento” que hizo pasar a Khloé Kardashian, Lamar Odom dejó más que claro que no pierde la esperanza de enmendar sus errores y poder reconectar con la también empresaria.

“Creo que sí… Con todas esas otras mujeres con las que estuve, ninguna me hizo sentir lo suficientemente seguro. Si ella me diera otra oportunidad sería como… ‘¿Dónde, cuándo?’ Claro que sí. No soy un perdedor y siento que perdí. Me encantaría llevar a Khloé a cenar. Ser su amigo. Esperemos que al próximo chico en su vida le vaya mucho mejor. Ojalá aprendiera de mí y de Tristan“, puntualizó el famoso.

Te puede interesar:

• Mostró medio seno: Khloé Kardashian impactó en los CFDA Fashion Awards en Nueva York

• Khloe Kardashian expresa que no quiere más hijos: ‘La tienda está cerrada’

• Khloé Kardashian explica por qué se negó a casarse con su ex Tristan Thompson