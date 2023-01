El PSG rinde homenaje al Rey Pelé en el regreso con gol de Lionel Messi

Lionel Messi volvió a las canchas vistiendo los colores del PSG luego de que obtuviera el Mundial Qatar 2022 con la Selección Argentina. El astro argentino saltó a entrenar al Parque de los Príncipes antes del juego contra el Angers, con una camiseta en homenaje al fallecido “Rey del fútbol” al igual que todos sus compañeros de equipo. El resultado final fue un triunfo por 2-0 de los parisinos con goles de Ekitike al minuto cinco y Messi al 72.

Lionel Messi 🇦🇷 y Neymar 🇧🇷 homenajean a Pelé durante la entrada en calor previa al PSG-Angers. ⚽️👑❤️ pic.twitter.com/smHoYGckPK — VarskySports (@VarskySports) January 11, 2023

Al astro argentino se le había criticado mucho lo seco de su mensaje luego del fallecimiento de O Rei, y hasta lo compararon con las palabras que le brindaron Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé. Sin embargo es conocida la personalidad introvertida del astro argentino a quien hoy se le pudo ver con la camiseta en honor a Edson Arantes Do Nascimento.

Cabe recordar que Messi no recibió algún tipo de homenaje en el PSG por la Copa del Mundo, ya que fuentes indican que desde el club no les pareció conveniente el tema sobre todo en un estadio lleno de franceses. Sin embargo hoy el rosarino volvió a las canchas y lo hizo con gol que es lo más importante. OF COURSE IT HAD TO BE LIONEL MESSI ⭐️🐐



🍟 PSG 2-0 Angers

📺 LIVE NOW on beIN SPORTS#PSGSCO #Ligue1UberEats pic.twitter.com/1NSdKnbiYs— beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) January 11, 2023

Queda esperar el regreso de Kylian Mbappé y ver a los dos astros juntos en el equipo y en la búsqueda de los objetivos de seguir levantando trofeos para la entidad parisina.

