Ivana Knoll, la sexy Miss Croacia que se robó las miradas en el Mundial Qatar 2022 venderá contenido privado

La sexy Miss Croacia y exnovia del Mundial Qatar 2022, que se robó todas las miradas en la magna cita del deporte, ha anunciado que desde ahora venderá contenido privado, pero no será a través de OnlyFans, la esbelta modelo publicará dicho contenido a través de suscripciones privada a través de su cuenta en Instagram, la cual cuenta con un total de 3,6 millones de seguidores.

De esta manera Ivana Knoll aprovechó su fama en el Mundial Qatar 2022 para así poder captar mayor número de seguidores y los cuales puedan suscribirse y pagar con el contenido que la modelo estará ofreciendo a través de su cuenta en Instagram, la cual luego de la Copa del Mundo ha seguido muy movida.

En el perfil de la modelo se puede observar que actualmente está radicada en Miami y en una de sus últimas fotografías mostró unas poses muy candentes, recordando que el resto las estará posteando en su cuenta de contenido exclusivo. View this post on Instagram A post shared by Ivana Knöll (@knolldoll)

Además de la Copa del Mundo, la croata asistió a juegos de la NBA, específicamente del Miami Heat, de donde mostró fotografías que dejaron a más de uno con la boca abierta, de la misma manera que nos tenía acostumbrados en la Copa del Mundo, desde donde rompió con todos los paradigmas y desafió las leyes de un país conservador como Qatar. View this post on Instagram A post shared by Ivana Knöll (@knolldoll)

