Al estilo de Belinda: Fan de Ángela Aguilar se tatúa la cara de la cantante | VIDEO

Foto: David Becker for The Latin Recording Academy / Getty Images

La cantante estadounidense Ángela Aguilar sigue conquistando a sus fans, y para prueba un botón. Pues esta vez la intérprete de regional mexicano mostró cómo uno de sus admiradores se hizo una ilustración permanente de su rostro en uno de sus brazos.

Hace unas semanas, la llamada “princesa del regional mexicano” mostró a sus millones de admiradores que una fanática se había tatuado una frase que ella misma le escribió.

Al parecer esta acción ha inspirado a otros de sus seguidores, pues recientemente, volvió a mostrar que otra persona se realizó un diseño en su honor.

Estas imágenes comprueban que la intérprete de “En Realidad” es muy querida por el público, que hasta llegan a hacer cosas impresionantes por ella.

Fue el fan, Iván Aguilar, quien compartió en su cuenta de Instagram, en donde supera los 9 mil seguidores, un video en el que le está tatuando a un cliente la cara de Ángela.

El artista, que de acuerdo a su biografía trabaja en la Ciudad de México y Guadalajara, se inspiró en una fotografía de la hija de Pepe Aguilar, la cual hizo en blanco y negro y después calcó en la piel del fanático.

Las imágenes llegaron hasta la cantante, quien inmediatamente replicó el pequeño video en sus historias de Instagram.

Y así mostrar a sus 9 millones de seguidores, el cariño que le tiene la gente y el talento del artista, quien logró capturar las facciones de Ángela Aguilar en la piel de su cliente, que decidió llevar en su brazo para siempre.

Con sólo con la palabra “Omg” y una serie de emojis de cara llorando y un corazón, la intérprete compartió este trabajo en sus redes oficiales.

Iván, que por coincidencia tiene el mismo apellido que la Dinastía Aguilar, pero no es parte de ella, reaccionó muy impresionado “OMG!!! Me compartió”, pues por lo que se puede ver no etiquetó a la artista para que lo viera, sin embargo, Ángela lo encontró.

En la cuenta de Instagram del tatuador, se observa que es un especialista en hacer rostros, pues entre sus trabajos están las imágenes de Diego Armando Maradona, Tupac Shakur, Marilyn Monroe, por mencionar algunos.

