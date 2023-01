Chicharito Hernández pide responsabilidades a los directivos “para que México pueda hacer historia”

A pesar que faltan poco más de dos meses para que la Selección de México vuelva al ruedo tras el fracaso de su actuación en el Mundial de Qatar 2022, de lo único que se habla es de El Tri y la demora de acción de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) al nuevo entrenador, acorde al gran objetivo para la Copa del Mundo 2026.

Desde la prensa hasta analistas han dejado su juicio sobre el perfil del próximo entrenador. Jugadores de fútbol también han dejado caer su opinión y entre ellos el goleador histórico Javier ‘Chicharito’ Hernández. El delantero del LA Galaxy ha sido rocoso y directo compartiendo sus opiniones, a pesar que tiene más de dos años sin estar con la Selección.

En esta oportunidad en conversación con Fox Sports, el Chicharito remarcó que la responsabilidad de éxito de México no puede recaer solo sobre una sola persona, en este caso el entrenador, porque es un error repetido que no le ha permitido, no solo a la Federación, sino a todo un país que acompaña, conseguir los objetivos.

“La receta perfecta no existe. Podemos estar todos más de acuerdo con un estilo que otro (…) creo que si le dejamos nuevamente la responsabilidad al 100 a un entrenador de que todo el país tiene que mejorar, estamos cometiendo el mismo error de siempre”, dijo.

Y para tal propósito, a juicio del goleador de 34 años, es necesario del trabajo en equipo principalmente de la alta dirigencia, tan criticada por polémicas decisiones como darle más crédito a Gerardo ‘Tata’ Martino cuando su proyecto ya estaba descarrilado antes de Qatar 2022.

“Aquí para que México crezca depende de los directivos, del cuerpo técnico, de los jugadores, fanáticos y la prensa (…) Para que México pueda hacer historia todos nos tenemos que preparar, todos nos la tenemos que creer y todos tenemos que aprender a trabajar en equipo” Chicharito Hernández

En la conversación, el tapatío también mostró su optimismo en contar para el próximo ciclo de El Tri, aunque aclaró que a pesar de su esfuerzo no es su decisión escoger a los convocados.

Sigue leyendo: