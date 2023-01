El Chicharito Hernández optimista con regresar con la Selección de México en nuevo ciclo y entrenador

Con miras a iniciar su cuarta temporada con el LA Galaxy en la Major League Soccer (MLS), el goleador mexicano Javier ‘Chicharito’ Hernández ha estando atendiendo a la prensa los últimos días a la par que comanda los entrenamientos de la franquicia angelina.

En días recientes Hernández inclusive tuvo una llamada telefónica con el boxeador y campeón Saúl ‘Canelo’ Álvarez, su “paisano”. Además de eso atendió a Fox Sports a los que le dejó interesantes declaraciones, pero la de más interés es sobre un posible regreso a la Selección de México.

Es sabido que el Chicharito fue borrado de El Tri por diferencias (que nunca quedaron claras) con Gerardo ‘Tata’ Martino. Mientras que el goleador histórico terminó una excelente temporada con el Galaxy, el entrenador argentino fracasó en su objetivo con el seleccionado, al que no pudo ni clasificar a la fase de grupos del Mundial Qatar 2022.

El delantero admitió que está dispuesto a darle el sí una convocatoria para jugar nuevamente con México tras poco más de tres años de la última vez que se enfundó la casaca verde, y que todo dependería del escogido por la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) para que ocupe el banquillo técnico.

“Más allá de si existe contexto, yo hice todo lo que estaba en mis manos y también fuera del campo para poder encontrar soluciones y que todo se pueda dar (convocatoria con México). Hay que también aceptar y entender que hay decisiones que no están en nuestras manos”, dijo.

También fue cuestionado sobre si tiene algún favorito para que se encargue de El Tri y el Chicharito no hizo más que repetir lo que ha dicho anteriormente: no tiene un favorito y tampoco debería importar la nacionalidad del elegido.

“No estoy en contra de la gente extranjera. A ver, yo no estoy viviendo en México, llevo casi 15 años sin vivir en México, soy un extranjero más. No me gustaría que me tacharan de que no sirvo”, recalcó el Chicharito.

Se espera que la temporada 2023 de la MLS comience el 23 de febrero, pero antes los clubes tendrán un largo espacio en sus calendarios para reforzarse y entrenarse de cara al largo ciclo. El Chicharito Hernández buscará nuevamente alzar la Copa MLS, su objetivo desde que llegó al Galaxy, además que sus rival de ciudad LAFC viene de ser campeón con Carlos Vela de capitán.

