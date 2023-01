Esta musculosa mujer es conocida como la “She-Hulk de la vida real”

A finales del año pasado fue estrenada la serie de “She-Hulk” en el servicio de streaming Disney + y desde entonces una mujer holandesa ha sido comparado con ese personaje de ficción debido a su increíble musculatura, que ha impactado a las redes sociales.

La fisicoculturista holandesa Jackie Koorn ha sido apodada como la “She-Hulk de la vida real” después de hacerse viral con sus 24 pulgadas de “músculos de chica con curvas”, como ella se refiere a su impresionante cuerpo.

Koorn se ha hecho viral recientemente gracias a las fotos de su musculatura que publica regularmente en su cuenta personal de Instagram, que ya supera los 31 mil seguidores y sigue creciendo día con día.

La mujer de 33 años asegura que quiere aportar algo nuevo con sus cuerpo y acuñó el término “músculo con curvas” para referirse a su tipo de musculatura.

“Quiero aportar algo nuevo al mercado. Lo llamo músculo con curvas, porque quiero tener mis curvas femeninas pero también quiero tener los músculos de una forma sana y buena”, declaró a South West News Service.

Koorn afirma que gracias a su esfuerzo en el gimnasio y a pesar de tener un aspecto “natural”, ahora rivaliza con figuras de la talla del actor y expolítico Arnold Schwarzenegger, cuyos bíceps medían apenas 22 pulgadas en sus mejores tiempos.

En la actualidad puede levantar peso muerto de 149 kilogramos, hacer press de banca de 181 kilos, sentadillas de 90 kilos y press de piernas de hasta 449 kilogramos.

La forma física ha sido todo un viaje para Koorn, que en 2020 pesaba sólo 69 kilos, y ahora pesa la impresionante cifra de 158 kilogramos ganando un 70% de puro músculo en el proceso, según explicó.

Ganó su musculatura durante la pandemia de Covid 19

Como muchos de nosotros en 2020, Koorn, de 33 años, perdió su pasatiempo favorito, el kickboxing, debido a la pandemia del COVID-19. Para llenar el vacío, se centró en el fisicoculturismo de forma aislada. Su nuevo hobby la llevó a construir su impresionante cuerpo.

“Lo que me llevó a construir mi músculo de chica curvilínea fue mi interrupción del kickboxing”, explicó a South West News Service. “Siempre me interesó el fitness, pero hacer un paréntesis me permitió centrarme en otra forma de utilizar mi cuerpo, que me llevó hasta aquí”, agregó.

