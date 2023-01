La policía estatal italiana identificó a 12 usuarios que realizaron comentarios sexistas en un post de la nadadora Linda Cerruti

La Policía Estatal italiana identificó y denunció este jueves a doce usuarios que publicaron comentarios sexistas en un ‘post’ de Instagram de la nadadora artística italiana Linda Cerruti durante el pasado mes de agosto.

Seis de los denunciados han sido objeto de un registro informático realizado por la Fiscalía de Savona (norte), mientras que los otros seis han sido citados en sus respectivas ciudades y deberán responder por un delito de difamación.

Los hechos se remontan al pasado 22 de agosto, cuando Cerruti (1993) publicó una imagen en su cuenta de Instagram para celebrar sus ocho medallas -seis platas, dos bronces- en el Campeonato Europeo de Natación que se celebró en Roma (centro) en la que ponía en práctica una pose típica de la sincronizada, apoyando todo el peso sobre sus brazos y con las piernas en el aire, estiradas, en las que colgó las ocho medallas.

De los más de seis mil comentarios que recibió la imagen, varios provocaron el hartazgo de la deportista, que no dudó y denunció a la unidad especializada en delitos cibernéticos de la Policía Estatal, la Policía Postal de Savona, su localidad y en la que sacó la fotografía.

La Policía Estatal dio la razón a Cerruti y, tras la investigación, aseguró que los comentarios eran “claramente difamatorios y sexistas”. View this post on Instagram A post shared by Linda Cerruti (@lindacerruti)

Entre los doce identificados y denunciados se encuentran un oficinista romano de cincuenta años y uno veneciano; dos jubilados residentes en Lombardía (norte); un funcionario de cuarenta años, residente en Friuli (norte), y otro de treinta años, residente en la isla italiana de Cerdeña (este).

