Shakira procesa su ruptura amorosa en sus canciones: cuál es la mejor manera de afrontar un despecho

Las redes sociales se han inundado de comentarios tanto positivos como negativos acerca de la nueva canción de la cantante colombiana Shakira junto a Bizarrap, y es que la artista logró definitivamente confesar todo lo que sentía luego de que el año pasado, se diera a conocer la ruptura con su ex pareja el exfutbolista y empresario español Gerard Piqué a causa de una infidelidad.

Aunque la artista ya había sacado un par de canciones, donde expone todas las razones de su separación y lo doloroso que ha sido para ella, en esta última terminó de colocar la cereza del pastel, ya que no sólo hace referencia de la infidelidad de Piqué, sino que también menciona a su actual pareja una joven veinteañera e incluso a su ex suegra.

A pesar de que algunos internautas apoyan a la cantante y su manera de enfrentar el divorcio, otros apuntan a que no es la forma más sana de terminar una relación sobre todo si hay hijos y bienes de por medio.

Expertos aconsejan cuál es la mejor manera de pasar una tusa

Pero, ¿Qué dicen los expertos sobre la manera correcta de afrontar un despecho? Una ruptura amorosa puede ser una situación muy dolorosa y traumática para quien la vive, y dependiendo del motivo las personas pueden reaccionar de muchas maneras. Los expertos aseguran que es importante como primer paso exteriorizar los sentimientos que se tienen sobre la situación.

En el duelo amoroso se puede experimentar, ira, rabia, tristeza, decepción, ansiedad, estrés o miedo a la pérdida de la persona que una vez se amó, y puede llegar incluso a procesarse en el cerebro como un duelo, tal cual como se sufre la muerte de un ser querido.

Para el psicólogo Jorge Ruiz, entrenador y programador neurolingüístico, durante el duelo de una separación, frecuentemente una de las dos partes culpa a la otra por el fracaso de la pareja. El especialista asegura que “todo lo bueno o malo que vemos afuera es porque lo tenemos adentro y lo estamos proyectando”.

Por otro lado, la psicóloga y coach Yina Gómez, menciona cuáles son los efectos de vivir una tusa y cómo es más efectivo superarla, lo define como “un estado de resistencia o desadaptación ” y esa resistencia o incapacidad de entender la situación causa un sinfín de emociones adversas y poco sanas. “Muchas veces mis pacientes manifiestan sentirse rotos por dentro y no dejan de pensar una y otra vez en ese ser amado”.

Tres pasos para superar al ex

Gómez recomienda realizar tres cosas para superar a la ex pareja. Lo primero es aceptar que ya esa persona no estará más, la negación es una de los principales problemas dentro de la ruptura. “El amor no se mendiga, ni se ruega. La vida continúa y es de dignos elegir estar con quien te valora y aprecia estar a tu lado”, expresa.

El segundo paso es encontrar una motivación o fuerza mayor, pueden ser los hijos o alguien que brinde verdadero apoyo. Finalmente, la doctora indica que cerrar ciclos a través del perdón, es una de las mejores manera de superar una tusa.

El psicólogo venezolano y fundador de Psicovivir, Alberto Barradas afirma que la mejor manera de superar el duelo de una separación amorosa es con una buena actitud y pone de ejemplo a Shakira que, a pesar de lo doloroso y escandaloso que ha sido su ruptura prefirió usar esta experiencia de inspiración para seguir haciendo música y a la tusa sacarle provecho.

“El duelo se vive de acuerdo a la autoestima que tengas… No cabe duda que Shakira está herida, y la forma de vivirlo es convertirlo en canciones y dinero”, dice Barradas.

