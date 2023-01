Sherlyn se volvió fanática de la nueva canción de Shakira y la llama el nuevo himno | VIDEO

El estreno de la nueva canción de Shakira no deja de dar de qué hablar. A pesar de que muchos la han atacado por exhibir la infidelidad de su ex pareja, Gerard Piqué y Clara Chía, hubo estrellas que la apoyaron.

Pues demostró que en la actualidad “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, lo cual se ha tomado muy literal, ya que, en vez de ver su ruptura como un fracaso, decidió escribir de ella y generar millones, volviendo como toda una diosa a su carrera musical, cuestión que fue aplaudida por varias celebridades, entre ellas Sherlyn.

Fue así que en su cuenta de TikTok, Sherlyn decidió aplaudir la canción en la que Shakira colaboró con Bizarrap, dejando en claro que más que dejarla destrozada, su ruptura con Piqué la empoderó y no piensa quedarse con nada de lo que siente, ya que tal y como declaró para “Elle”, la música es su mejor terapia.

Pero ¿qué fue lo que dijo Sherlyn de la canción que Shakira le dedicó a Piqué? Además de asegurar que es “team Shakira”, Sherlyn se dijo orgullosa de la manera en la que la compositora colombiana está tomando la ruptura con el futbolista, ya que en vez de avergonzarse como muchas mujeres literalmente está generando millones con sus nuevas creaciones musicales.

“Aquí somos team Shakira ¿por qué? Ahí les va: regularmente cuando a las mujeres les pintan el cuerno y esto, hasta pena nos da es como ‘¿qué habré hecho mal?’, ‘¿en qué habré fallado? y tal’, pero aquí no, aquí es: ‘A ver me dejó sí… me vale madr* y no solo eso, voy a hacer millones de dólares'”, aseguró Sherlyn en un primer TikTok.

Además, aseguró que seguramente Shakira no se la ha estado pasando tan mal, porque, aunque le haya dolido en su momento su separación con Gerard Piqué, lo cierto es que “no es lo mismo llorar en una choza que en el mar, en tu yate, burlándote y muerta de risa del dolor que te causaron de cómo lo trascendiste”.

Respecto a lo que dice “Music Sessions #53” de Shakira y Bizarrap sobre Clara Chía, la nueva pareja del padre de los hijos de la colombiana, Sherlyn tampoco pudo evitar lamentarse por la situación, pero no porque piense que esto es un “acto ardido o machista” como algunos internautas han declarado, sino por algo muy particular.

Ya que Sherlyn literalmente se puso a pensar lo mal que se la pasará Clara Chía cuando pongan la nueva canción que Shakira le compuso a ella y a Piqué en los bares o antros, ya que literalmente no podrá cantarla como los demás porque se trata de una tiradera directa en su contra.

“Me siento muy mal por la nueva novia de Piqué, por Clara, porque imagínense la frustración de estar en algún lugar y que pongan la canción de Shakira y no poder cantarla, o sea va a estar mustiamente como cuando nosotras cantamos en el cerebro ‘una gatita que le gusta…’, que no la cantas porque te da oso, pero la neta todos la traemos aquí pegada en la cabeza. Ay Dios mío, es como escuchar la de ‘Bichota’ y no poder cantarla. Esta canción va a ser el nuevo himno, de mí se acuerdan”, expuso Sherlyn en otro clip.

