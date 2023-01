Noche para el olvido de Chivas que empata sin goles como visitante ante el San Luis y pierde a Alexis Vega por lesión

Las Chivas de Guadalajara no pudieron sumar de a tres con San Luis, que jugó 74 minutos con un hombre menos en la cancha. Ahora los dirigidos por el brasileño André Jardine pasan a liderar de manera temporal la tabla de clasificación con cuatro puntos.

Las Chivas del serbio español Veljko Paunovic comenzaron con posesión de la pelota en el Alfonso Lastras y en el minuto 16 quedó con un jugador más en la cancha por la expulsión del futbolista uruguayo al servicio del San Luis, Juan Sanabria.

A pesar de la inferioridad numérica, El Atlético San Luis salió respondón y no perdió la compostura ante el Rebaño y hasta ocasiones de gol tuvieron, sin embargo el equipo de Paunovic tenía la posesión y también llevaba peligro al arco rival.

𝗙𝗨𝗟𝗟-𝗧𝗜𝗠𝗘 || Empate a ceros en el Alfonso Lastras 😣😣



Lo mejor de #TUClausura2023 se vive en ViX+:

La lesión de Alexis Vega

Al minuto 50 del compromiso se vino la nota negativa del encuentro, el delantero mundialista Alexis Vega, el mejor de las Chivas, tuvo que salir por una lesión en la rodilla, la imagen dejaba las alarmas encendidas debido a las lágrimas del jugador.

🚨Se encienden las alarmas con Alexis Vega 😫😫🙏🏻🙏🏻



Atl. San Luis 0-0 Chivas

🏟 Estadio Alfonso Lastras

⏱️: 49'



Lo mejor de #TUClausura2023 se vive en ViX+:

En otros compases del encuentro fue el San Luis el que estuvo cerca de anotar, en el 69 con un disparo del brasileño Vito Ferreira y en el minuto 76 con un remate de Angel Zaldívar.

San Luis y Guadalajara finalizaron el encuentro con un gris empate sin goles y quedaron ubicados en la cima del Torneo Clausura, algo que con siete partidos por disputarse en la jornada, seguramente cambie, queda esperar el parte médico de Alexis Vega y el alcance de su lesión.



Atl. San Luis 0-0 Chivas

🏟 Estadio Alfonso Lastras

⏱️: 68'



Lo mejor de #TUClausura2023 se vive en ViX+:

El próximo juego de las Chivas será contra Toluca como local, mientras que el Atlético San Luis se estará viendo las caras frente a Monterrey como visitante en la tercera jornada del Torneo Clausura del balompié mexicano.

