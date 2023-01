Aleida Núñez enamora a sus fans con un video en el que muestra su rutina de ejercicio en ajustados leggins

Aleida Núñez está iniciando el año de manera espectacular a nivel profesional, familiar y físicamente, pero qué mejor manera de demostrarlo que con una serie de cautivadoras imágenes en las que reapareció derrochando belleza y sensualidad en una de sus grandes pasiones como lo es ejercitarse.

Y es que, la actriz y cantante originaria de Lagos de Moreno, Jalisco, está causando sensación entre sus primeros 4 millones de seguidores de Instagram, con quienes compartió algunos videos y fotografías que retratan a la perfección su silueta y que está provocando todo tipo de reacciones.

En una de sus últimas publicaciones, Aleida atrajo la atención de casi 50 mil seguidores, pues en un video de unos cuantos segundos de duración compartió una de las rutinas de ejercicio que realiza para mantener unas curvas de infarto.

Vistiendo unos ajustados leggins de animal print color rojo y un top blanco a juego, fue como la famosa presumió su torneada anatomía de frente y también dando la espalda a la cámara para mostrar algunos ángulos que fueron agradecidos por sus admiradores.

Pero qué mejor manera de iniciar el año que compartiendo algunos detalles de los proyectos que vienen para este 2023, uno de ellos es la página de contenido exclusivo aleidavip.com, por lo que también reveló que está preparando grandes sorpresas para los suscriptores y, posando desde la tina de baño con un body blanco, dio un breve adelanto de lo que podrán disfrutar próximamente. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

Asimismo, durante una transmisión en vivo con sus seguidores de Instagram, la estrella de las telenovelas agradeció el apoyo que constantemente recibe no solo de México, su país natal, sino que también se dirigió a los latinos que la siguen desde otros países como Estados Unidos con quienes incluso se mantiene en contacto a través de las redes sociales.

Y para demostrar que siempre está al pendiente de sus verdaderos admiradores, Aleida Núñez compartió días antes otra sexy serie de fotografías desde el desierto, en donde apareció posando en bikini mientras pasea sobre un camello. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

También te puede interesar:

–Aleida Núñez llega a 4 millones de seguidores en Instagram y festeja modelando un vestido ultra ajustado

–Aleida Núñez deja en evidencia sus curvas mientras baila de espaldas con pijama de animal print

–Aleida Núñez presume sus curvas mientras se ejercita con ajustados leggins blancos