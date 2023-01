EEUU anuncia permisos de trabajo para migrantes abusados por empleadores y… ¡muchos preparan sus demandas!

Fueron contratados como ingenieros o técnicos con la visa TN, creada por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ahora T-MEC, que permite que profesionistas canadienses y mexicanos cubrir puestos altamente calificados en Estados Unidos… ¡y los pusieron a trabajar como obreros!

Por ello, demandaron desde diciembre pasado a Hyundai Mobis, a un fabricante de autos y a sus agencias de reclutamiento por defraudar al gobierno de los Estados Unidos y a docenas de personas con la profesión de ingenieros y técnicos mexicanos.

Pero ahora tienen una mejor noticia. El Departamento de Seguridad Nacional estadounidense (DHS) reconoció que hay una política de alivio migratorio para migrantes que enfrentan abuso y defienden sus derechos laborales:

Les dará protecciones migratorias temporales y permiso para trabajar en Estados Unidos cuando alcen su voz contra las condiciones de trabajo inseguras e injustas, según anunció el pasado viernes.

“¡Esta es una victoria que vale la pena celebrar!”, dijo Rachel Micah-Jones, directora del Centro para los Derechos de los Migrantes, una organización sin fines de lucro que desde el 2005 ha documentado abusos como los que ocurrieron con los ingenieros y muchos otros.

Tales abusos incluyen temas como la falta de salario mínimo, si no pagan horas extra o no pagan todas las horas trabajadas. Si el patrón se queda parte de tus propinas, si hay condiciones peligrosas y no dan el equipo de protección o si hay discriminación como trabajo nocturno que no dan a los nacionales.

“Las quejas de abusos laborales son miles, si no es que millones, pero tendrán que confirmarlo”, detalló Jorge Mújica, diputado migrante suplente y activista de los derechos humanos y laborales en Chicago.

Este diario informó en el artículo titulado “DACA para los trabajadores podrá legalizar a millones” que desde julio pasado, el gobierno del presidente Joe Biden implementó una Acción Diferida con la cual las víctimas de violaciones a las leyes laborales pueden obtener un permiso legal de trabajo y un número de seguridad social si presentan una demanda judicial y mientras dura la resolución de ésta.

A ello se agrega el anuncio de la política de DHS que, a decir del CDM, empoderará a los trabajadores que tomen acción contra los empleadores explotadores y/o abusivos.

“Las personas trabajadoras migrantes e inmigrantes han exigido estas protecciones durante mucho tiempo. Aplaudimos a la agencia por dar un paso adelante en el fortalecimiento de las protecciones para las personas trabajadoras migrantes e inmigrantes”, agregó Micah-Jones en un comunicado del CDM

“Esta política es un paso clave para empoderar a las personas trabajadoras para que responsabilice a los empleadores abusivos”, agrega.

¿Qué es el alivio migratorio?

Muchos migrantes indocumentados temen que su empleador tome represalias si se queja de violaciones de los derechos laborales. Hay varios casos de empleadores que han amenazado con tomar represalias (por ejemplo, llamar a los oficiales de inmigración) u otras acciones en contra de personas que se han quejado sobre violaciones a sus derechos laborales.

El alivio migratorio puede ayudar a proteger a estas personas, además de brindar ciertas protecciones migratorias y un permiso para trabajar con otro empleador, de esta manera podrán dejar de trabajar con un empleador de manera segura sin temor a represalias.

¿Cómo funciona el proceso de alivio migratorio? El Departamento del Trabajo (DOL) va a considerar las solicitudes de apoyo para el alivio migratorio de las personas trabajadoras y los defensores de las personas trabajadoras.

Si el DOL está de acuerdo con la solicitud, va a proporcionar un documento conocido como una “Declaración de Interés del DOL” a DHS. En última instancia, es el DHS, no el DOL, el que tiene el poder de brindar alivio migratorio a las personas trabajadoras.

Pero una declaración de interés de DOL ayuda a respaldar la solicitud. El DOL va a tomar la decisión de emitir una declaración de interés caso por caso. No va a proporcionar una declaración de interés en todos los casos.

¿Cómo puedo solicitar una Declaración de Interés de DOL para respaldar mi solicitud para alivio migratorio?

Si desean ayuda para solicitar una declaración de interés del DOL, pueden comunicarse con el CDM pueden llamar al 800-590-1773 que brinda información gratuita.

El DOL también puede aceptar solicitudes para declaraciones de interés directamente de las personas trabajadoras. Se puede comunicar directamente con el DOL para solicitar una declaración de interés.

Se recomienda hablar con un abogado sobre los derechos antes de contactar al gobierno. Y nunca compartir información de identificación personal, como tu fecha de nacimiento, número de seguro social o número de registro de extranjero, historial de migración anterior o estado migratorio actual, si te comunicas directamente con DOL esto por la sensibilidad de la información compartida.

En el caso de los ingenieros engañados para trabajar como obreros, por ejemplo, el recurso legal fue interpuesto por el Centro de los Derechos del Migrante, en conjunto con otros abogados en Georgia.

De acuerdo con la lista publicada por el Departamento de Estado, puestos de ingenieros y técnicos se encuentran entre las profesiones cubiertas por el programa TN.

Sin embargo, el trabajo en una línea de ensamble, no. Una vez instalados en Georgia, las personas profesionistas eran puestas a trabajar en fábricas donde realizaban trabajo manual de producción repetitiva durante turnos de 12 horas, seis días a la semana, recibiendo un sueldo bajo.

“Este caso es emblemático de un patrón que hemos visto en la región y en la industria donde empleadores de dichas cadenas de suministro están usando mal las visas TN”, dijo Ben Botts, Director Legal del CDM.

La demanda también incluye discriminación en el empleo, pues los trabajadores mexicanos argumentaron que les pagaron menos que a los trabajadores estadounidenses a pesar de estar realizando el mismo trabajo o similar. Es decir que recibieron menos sueldo por su nacionalidad y raza.

El anuncio de DHS para proteger a migrantes que denuncien violaciones laborales, se dio tras la visita del presidente Joe Biden a México en el marco de la Cumbre de Líderes para América del Norte, conocida también como cumbre de Los tres amigos, donde abordaron temas migratorios.

También podría interesarte:

“DACA para los trabajadores” podrá legalizar a millones

El futuro de DACA está en manos de juez que lo declaró ilegal en 2021