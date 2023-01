Horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del 16 al 21 de enero de 2023

El horóscopo de la semana de la célebre astróloga Mhoni Vidente te dice qué te deparan los astros del lunes 16 al sábado 21 de enero de 2023, así como las cartas del tarot que dominarán a tu signo para la segunda semana del año.

Aries

En el horóscopo del tarot te salió la carta de los Amantes y el Siete de Oros que significa que debes de tener más en cuenta tu relación de pareja y no dejarlo al olvido, es decir, siempre estar atento con tu familia. El Siete de oros significa prosperidad en cuestión de negocio propio y trabajo mejor pagado así que no lo dudes, haz ese cambio en estos días que te va ir muy bien. Tus números mágicos son el 09, 14 y tu color el verde fuerte, tu mejor día el lunes.

Días de seguir con tus relaciones públicas para estar avanzando en tu carrera profesional, recuerda que tu signo domina todo lo relacionado a los temas de relaciones de negocios y administración de empresas, así que trata de tomar unos cursos de esa profesión.

Trámites de sacar tu pasaporte y visa, hablas con un abogado para lo relacionado a papeles de migración, te llega un amor nuevo del signo de Capricornio o Libra que va seguir muy compatible contigo y hablará de darte mucha seguridad y protección.

Tramitas tu papelería del título o de tu escuela, te llega un dinero extra por un bono por unas ventas y fondo de ahorro, van a ser unos días de renovación completa en tu persona y quitar todo lo negativo de amores y amistades que solo te roban energía; es tiempo de tomar decisiones.

Tauro

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Loco y 8 de Espadas, que significa que son momentos de madurez en tu vida personal y avanzar en cuestión de un trabajo mejor pagado y donde te sientas que puedes crecer más en lo profesional. La carta Ocho de Espadas significa que debes de tener cautela con tus amistades que te están robando tu energía positiva o sea con envidias y mal de ojo.

También estas dos cartas juntas te dan un golpe de suerte en cuestión de lotería con los números 00, 27 y tu color el amarrillo y tu mejor día el jueves. Días de estar con mucho trabajo y auditoría, tramites de tu papelería de escuela y título profesional que resuelves ya en estos días. Mandas arreglar tu carro y le haces la revisión para poder salir de viaje pronto.

A los Tauro que están casados están planeado ser padres o ya formar una familia estas tu tiempo, a los Tauro que están solteros les llegara un amor del signo de Géminis o Virgo que hablarán de estar muy compatibles contigo. Ya estás preparando tus vacaciones para el mes de abril que va a ser tu mejor mes del año. Cuídate de dolores de espalda y cuello sigue con el ejercicio que eso te va a ayudar a sentirte mejor.

Géminis

En el horóscopo del tarot te salió la carta de la Luna y Justicia que sin duda nos dice que son tiempos de tener una pareja formal y empezar a ver por tu futuro y no quedarte solo. La carta de la Justicia te indica que es el momento de arreglar cualquier asunto que tengas pendiente en cuestión de legal y tramites personales que todo te saldrá de lo mejor.

Tendrás un golpe de suerte con los números 11, 40 y tu color el blanco y tu mejor día el miércoles, días de estar con mucha energía positiva alrededor tuyo para empezar a crecer más profesionalmente y tener más oportunidad de trabajos recuerda que este año va ser muy bueno para ti así trata de mentalizártelo para que todas las energías positivas fluyan.

Ten cuidado con tus problemas de enojos y carácter explosivo que a veces dices palabras que lastiman mucho, así trata de medirte y tener más prudencia, cuídate de dolores de brazo y rodilla es por tanta energía negativa de tu trabajo date baños de canela y eso te va a ayudar a limpiarte.

En el amor Géminis te sentirás de lo mejor recuerda que eres el gemelo del zodiaco y todos los signos necesitan de ti y por eso esta semana te van a buscar muchos amores nuevos. Tramites de pagos de tu licencia o pagos de tarjeta, te pones a dieta o te metas a hacer ejercicio, te vas de viaje y compras boletos de avión para el mes de marzo en tus vacaciones.

Cáncer

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Juicio y 6 de Oros que significa que estás en el momento de más crecimiento en tu vida económica, así que no lo dudes en hacer los cambios positivos que necesitas para crecer tu patrimonio, recuerda que tu signo es el pilar de su hogar y siempre va a ver por los demás.

La carta de Seis de Oros significa que estás de buena suerte que en todos los sentidos y más en cuestión amorosa que vas a poder encontrar a la pareja ideal. Tu número de la suerte son 07, 66 y tu color el azul fuerte, tu mejor día el viernes.

Semana de estar con muchas presiones de trabajo, recuerda que va ser una semana de muchos retos personales y energías cruzadas en lo laboral, que eso significa pleitos así trata de pensar antes de actuar en vida diaria. Te viene un familiar de fueras para ir a una boda o cumpleaños, cambias tu carro por uno más reciente, recuerda no platicar mucho tu privacidad porque las envidias están muy fuertes en estos días. No comas tanto y trata de medirte en cuestiones de nervios, semana de exámenes así aplícate estudiar más.

Leo

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Mundo y la Carta del 6 de Espadas que significa que va a ser un año de muchos viajes y estar conociendo personas más importantes en tu ambiente laboral que así debes de tener la maleta siempre lista, para esos viajes imprevistos. La carta del Seis de Espadas te avisa de una traición amorosa, así debes de hablar claro con tu pareja para seguir o darse un tiempo solos. Tu numero de la suerte el 03, 25, tu color el rojo intenso tu día mágico el martes.

Días de estar con cambios de trabajo y decides ya buscar en otra parte donde puedas superarte más, recuerda que tu signo en este mes de enero se te van a dar las oportunidades de nuevos puestos laborales y mejor pagados. Ya no pienses de más en cuestiones de tu vida y ya ponte mejor en acción y así lograr tus metas de vida. ya no mires atrás en cuestiones de amores y es mejor cerrar círculos y empezar de nuevo con personas del signo de Aries o Capricornio que serán muy compatibles contigo.

Te regalan una mascota, trata de salir hacer más ejercicio para mantenerte más saludable, será una semana de muchas fiesta o cumpleaños, te vas de viaje por cuestiones de trabajo, que ya no te de igual tu condición de vida dale más valor y fuerza a lo que realizas sobre todo en la escuela, pagas deudas pasadas.

Virgo

En el horóscopo del tarot te salió la carta de la Rueda de la Fortuna y 9 de copas que significa que son tiempos de estar arriba, es decir, que la abundancia y la buena fortuna te va a estar rodeando estos días, así que cualquier decisión que tomes va a ser muy buena para tu futuro.

La carta nueva de copas te dice que debes de hacer un plan de vida para estar año y llevar a cabo tus metas una por una hasta cumplirlas y así estarás más organizado en tu tiempo. Tus números mágicos son 12, 77 tu color el naranja y tu mejor día el lunes. Semana de aprender mucho de todo lo que rodea para que no se vuelva una monotonía tu vida diaria. Trata de visitar más a tu familia porque uno de ellos va estar enfermo. Ten cuidado con las personas comprometidas y casados trata no seguirles el juego porque vas a salir perdiendo en cuestión amorosa.

En el trabajo tendrás la oportunidad de superarte en todos los sentidos recuerda que tu signo es el comunicólogo y de hacer siempre negocios y es el momento de poner un negocio propio para que tengas más ingresos. Te llega un dinero extra por cuestiones de suerte en cuestiones de lotería o juegos de azar, eres muy bueno para los idiomas así que trata de ponerte a estudiar inglés o francés, cuídate de problemas hormonales si eres mujer o si buscas embarazarte lo vas a poder lograr, ten cuidado en las juntas de trabajo trata de no opinar donde no te lo piden, no le hagas tanto caso a los amigos y sigue los consejos de tu familia.

Libra

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Emperador y la Emperatriz que sin duda va a ser la combinación perfecta para llevar a cabo todos tus planes para este año, recuerda que tu signo está atravesando por una corriente de energía de abundancia, así que no la desperdicies en situaciones que no puedas arreglas. También estas dos cartas nos aseguran que vendrá a tu vida la pareja ideal y te sentirás de lo más enamorado en este tiempo, sabrás de una enfermedad de una familiar a quien estarás dando todo tu apoyo. Tus números mágicos el 16, 35 tu color el verde, tu mejor día el miércoles.

Días de estar con todas las buenas energías alrededor tuyo. Por fin se te va dar en estos días lo que tanto deseas y grandes sorpresas en tu vida personal, cuídate de problemas de nervios y estrés, trata de salir a caminar para que te relajes y no pienses demasiado, deja que las cosas fluyan.

Cambias una papelería de un crédito, ya no hagas corajes en tu trabajo trata que todo se te resbale y así no estresarte más, cuida tu dinero y trata de no prestar para que no te roben tu suerte, compras boletos de avión para irte de viaje en febrero, te haces una operación dental, te va a buscar una expareja trata de ya bloquearlo de tu vida y no caer en personas que son toxicas en tu vida.

Escorpio

En el horóscopo del tarot te salió la carta del As de Bastos y Dos de Espadas que significa que tienes una protección divina en estos días, que por fin verás cortada toda esa brujería y mal de ojo que te hicieron y no te deja crecer más en lo profesional. La carta del As de Bastos es determinación y fuerza en tu ambiente laboral así que viene un nuevo cargo para ti y nuevos desempeños profesional. Tu numero de la suerte son 19, 77 tu color el amarrillo, tu mejor día el martes.

Semana de estar ya con mucho ánimo por empezar tu vida laboral en nuevas partes y con grandes retos, recuerda que tu deseas va a venir a tu vida solo ten calma y prepárate más profesionalmente, recuerda que el signo del escorpión tendrá muchas oportunidades de progreso en cuestiones de trabajo en gobierno o en una empresa internacional, te vas a desempeñar más profesionalmente.

Ten cuidado con la espalda o problemas de huesos, eres el mejor platicador de fiestas y será una semana como muchos eventos sociales, te pones a dieta y decides entrar a una rutina de ejercicio, te buscan para que pagues una deuda del pasado, el escorpio que está casado debe tener mucha paciencia con su pareja porque van estar hablando de divorciarse.

Sagitario

En el horóscopo del tarot te salió la carta del As de copas y Diez de oros que sin duda nos dice que es el tiempo de crecer más en lo profesional y ya decidirte a poner un negocio propio, que no lo dudes que debes de estudiar comunicaciones, arte o relacionado a comercio internacional que se va a dar muy fácil y grandes ingresos. Tus números de la suerte son 03, 99 tu color el rojo, tu mejor día el viernes.

Días de estar con mucha buena suerte en todos los sentidos sobre todo en cuestiones de trabajo y estarán hablando de darte un mejor puesto con más ingresos, recuerda los nacidos bajo el signo de fuego como tu Sagitario nada le es suficiente siempre buscan mucho más, recuerda que el amor es admiración y tu signo esa frase le cae como anillo al dedo porque no eres tan fácil de enamorarse y siempre busca al amor perfecto así que esta semana para los solteros estarán rodeados de amores del signo de Aries o Leo que serán muy compatibles contigo.

Será una semana de salir de viaje por cuestiones de trabajo y negocios, ten cuidado con los accidentes en la calle o trata de manejar más tranquilo, yo sé que duele el amor que se fue, pero es mejor cerrar ese círculo porque ya no va regresar, te llega auditoria o tendrás revisión de tus jefes así trata de poner en orden todo lo que necesitas.

Capricornio

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Mago y la carta Nueve de oros que sin duda nos dice que pide que se te va dar sin ningún problema que la buena fortuna te rodean más fuerte que nunca que, solo debes de ser cauteloso con tus gastos y no caer en sacar créditos que no vayas a utilizar la carta del Nueve de oros nos dice que son tiempos de pagar deudas, salir de viaje para conocer personas más compatibles contigo y sobre todo una buena administración, como estas en tu tiempo de cumpleaños, te llegará un regalo que no esperabas que te dará mucha alegría.

Tus números de suerte son 30,55 tu color el naranja y tu mejor el jueves, en el amor es difícil andar con dos o más amores a la vez trata de definir tus sentimientos y buscar a esa pareja que te de lo que necesitas para ser feliz.

Tramites de pasaporte y visa americana, trata de pagar tus colegiaturas de escuela que necesitas ponerte la corriente, mídete en cuestión de comida y alcohol debes de cuidar tu salud, te compras ropa y cambias de look.

Acuario

En el horóscopo del tarot te salió la carta del As de Oros y la carta del 4 de Oros que significa doble suerte rápida, es decir, que en estos días se te va dar todo lo que deseas en cuestión laboral y profesional que son tiempos de cambios radicales que ya dejar el pasado atrás, estas cartas nos dicen que el amor tocará tu puerta y hablarás de estar comprometido en una pareja estable.

Tus números de la suerte son 15 y 44 tu color el azul tu mejor día el martes. Semana de estar con mucho trabajo y resolviendo pendientes atrasados, te busca una expareja para reclamarte algo de chismes no le pongas tanta atención a eso, decides salir de viaje para tomar un segundo aire en el mes de febrero y festejar tu cumpleaños.

Esta semana muy buena para ti Acuario que estás soltero tendrás la oportunidad de conocer personas nuevas del signo de Aries o Libra que serán muy compatibles contigo. Arreglas papeles de migración o sacas tu pasaporte, pagas deudas de gobierno de impuestos, decides entrar otra vez a la escuela y tomar varios cursos de ventas, nadie es perfecto trata de recordar eso, trata de llevar a tu mami o papi a la revisión médica.

Piscis

En el horóscopo del tarot te salió la carta de la Estrella y Dos de Bastos que te dice que estarás brillando más que nunca en estos días que debes de medir tu mal carácter y no caer en provocaciones de pleitos. La carta Dos de bastos es sin duda la carta que estabas esperando para demostrar qué tan fuerte eres en todo lo que realizas y que estás destinado a brillar en este año.

Tu mejor día el lunes, tus números mágicos son 00, 28 tu color el blanco. En el amor piensas mucho en divorciarte de tu pareja, recuerda que tu signo le gusta mucho el drama y todo lo hacen ver de manera muy determinante trata de calmarte y platicar antes de actuar. Trata de tomar cursos de diseño o ventas que eso te ayudará mucho en tu futuro, recuerda que este año va a ser unos de los mejores para ti en el sentido profesional y poner un negocio propio.

Eres el mejor amigo y siempre das el mejor consejo en todos los sentidos por eso todo mundo te busca como confidente, eres mucho de estar en eventos o fiestas y eso te hace las personas más queridas del zodiaco, te regalan una mascota, te liquidan una deuda del pasado.

