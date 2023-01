Blue Monday 2023: cómo el día más triste del año afecta a tu signo zodiacal

El Blue Monday 2023 cae este lunes 16 de enero y se le conoce como el día más triste del año al marcar el regreso a la vida cotidiana tras el periodo vacacional de las fiestas decembrinas.

El ambiente frío, combinado con lo difícil de retomar el ritmo y pagar las facturas de la tarjeta de crédito provocan la tormenta perfecta, la cual, afecta de distinta manera a cada signo del zodiaco.

Descubrir cómo el Blue Monday 2023 impacta a tu signo puede prepararte para recibir este duro golpe de realidad y superarlo con ayuda de las estrellas.

Es posible que tu signo esté muy irritable este día pues inconscientemente descargará sus frustraciones con los demás. Lo mejor que puedes hacer para evitar que te afecte es hacer ejercicio, recomienda el horóscopo del sitio online Ask Astrology.

Un sentimiento de frustración impactará a Tauro este día pues se dará cuenta de las libras que adquirió de más luego de las vacaciones de fin de año y no ha podido comenzar con sus propósitos. Los astrólogos sugieren darse este día como el último de su antigua vida y disfrutar comiendo exquisitas golosinas y mirando películas.

Tu signo normalmente está optimista, sin embargo, durante el Blue Monday estará indeciso y melancólico. Piensa en que este día será el más duro del año y el optimismo regresará a ti más rápido de lo que esperas.

Te cerrarás a cualquier emoción porque estarás trabajando para procesar toda la energía melancólica del día más triste del año. Hacer las tareas del hogar, como recoger los adornos navideños, te ayudará a superar este momento.

Estarás muy sensible este día por lo que podrías tomarte demasiado en serio lo que todo el mundo dice de ti. Tu ego será el responsable de una actitud agresiva, así que deberás hallar una forma de expresarte sin dañar a los demás.

El Blue Monday te hace muy sentimental lo que es ajeno para ti pues eres más analítico y racional que emocional. Aprovecha este impulso para pensar en cómo resolver problemas con tus seres queridos al tiempo que haces tus labores cotidianas.

Aunque no lo quieras demostrar, el día más triste del año te afecta más de lo que quisieras. Fingir que res feliz en este momento no te hará superarlo más rápido; permite que las emociones te abracen, así podrás procesarlas y superarlas.

Tu signo es muy reservado por lo que no quieres que otros sepan que te sientes vulnerable. Es posible que quieras aislarte del mundo, así que no te sientas culpable por no responder mensajes y llamadas este día.

Te deprime más que a otros saber que las fiestas y las vacaciones han terminado. La ventaja de tu signo es que encuentra muy rápido motivaciones que lo hacen sentir optimista, por ejemplo, comenzar a planear tu próxima aventura.

No querrás enfocarte en tus emociones en este momento pues el tiempo apremia para retomar los negocios o el ritmo de trabajo. Sin embargo, no deberás ignorar esos sentimientos porque se quedarán ahí estancados. Toma un descanso para sentir y procesar.

Tu signo se sentirá deprimido y solo. ¿Cuál es la mejor medicina? Sal con amigos o familiares y planeen algo divertido como ir al cine o a cenar.

Tu signo es artístico, creativo y emocional por lo que es uno de los más afectados por este Blue Monday. La astrología dice que puedes canalizar esta energía hacia actividades creativas, de ahí saldrá mucha inspiración.

