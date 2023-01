La carta de tarot para la semana del 16 al 22 de enero 2023

El tarot es una herramienta que puede ayudar a saber qué depara el futuro para este 2023. Nada mejor que empezar una nueva semana con un consejo, un consejo, que nos aclare o nos dé luz para los días por venir y así estar más tranquilos, tranquilas, de los pasos o decisiones que se nos presenten en los próximos días.

Ahora, tomate un minuto, cierra los ojos y respira profundo, deja que llegue un número del uno al tres a tu mente, cuando el número llegue, abre los ojos tranquilamente, ahora, baja la mirada y lee lo que el tarot te quiere aconsejar para esta nueva semana.

1. Rey de Bastos

1. Rey de Bastos: Es momento de actuar, no puedes esperar que todo marche sin que le pongas energía, no puedes esperar que todo funcione sin empujarlo, es momento de hacerte cargo de tu propio destino. Es una semana para reafirmar tu relación con empleados o subordinados, es tiempo de que te vean de nuevo como el buen jefe que eres, firme, líder y comprensivo con los que tienes a tu cargo, es una semana de buenos resultados laborales, agradece y comparte esos triunfos, que jamás se te olvide que trabajas en un equipo y en equipo. La economía luce perfecta es una jornada llena de abundancia, abundancia, muy merecida por todo el esfuerzo realizado. En el amor es un buen momento para tomar decisiones importantes, puedes tener la certeza ya, de que es necesario dar el siguiente paso, como un matrimonio o una unión libre.

2. Cuatro de Espadas

2. Cuatro de Espadas: Tomarse un respiro de todo y de todos en muy válido. No pretendas seguir haciéndote el fuerte, la fuerte, ya no es así, ya no te sirve, tu agotamiento es grande. Esta semana es muy buena para darte un descanso físico, mental y emocional de todo y de todos, busca un espacio para recuperar la calma, quédate en casa y busca la paz, solo así podrás seguir con los planes a futuro. Pon atención en tu crecimiento profesional, y analiza si en el lugar en donde te encuentras ahora te está haciendo crecer o te está haciendo retroceder, cuando tengas claro esto, toma la decisión que te haga feliz, no la que te convenga, solo así abrirás las posibilidades a crecer en otro lado. En el amor, no hay avances, has esperado mucho a que todo cambie, a que mejoren las cosas, pero no hay movimiento ni tampoco ganas de mejorar, así que, por ese lado, también tienes que pensar qué es lo mejor para tu vida, cerrar un ciclo o resignarte a seguir así siempre.

3. El Mago

3. El Mago: Todas las herramientas que necesitas para desarrollarte las tienes a tu alcance, es cuestión de poner atención y saber cuáles son tus fortalezas, para usarlas de manera adecuada. No todas las herramientas para tu desarrollo están en el exterior, es momento de buscar en tu interior, es momento de hacer uso de las virtudes que tienes. Es momento de tener control sobre tus acciones y tus emociones para poder canalizarlas a donde realmente te sirvan y no seguir desperdigando tu energía en cualquier lugar, situación, persona. Solo con la acción adecuada serás capaz de cambiar tu realidad, la magia solo es utilizar el poder creador con el que todo ser humano nace.