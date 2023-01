Las hijas de Rocío Dúrcal dicen si son “Team Shakira” o “Team Piqué”

La más reciente canción de Shakira sigue dando de qué hablar, y ahora fueron las hermanas Shaila Dúrcal y Carmen Morales (hijas de los cantantes Rocío Dúrcal y Junior) quienes dieron su opinión al respecto, durante la entrevista que les hicieron en el programa de televisión español “Plan de tarde”.

Al cuestionarlas acerca de si eran “Team Shakira” o “Team Piqué”, Carmen dijo ser de la colombiana y Shaila del futbolista, agregando: “Bueno, me ha caído bien lo del Twingo. He tenido una educación en la que siempre mis padres me han enseñado a siempre mantener esa privacidad de la vida de uno, compartir las cosas que quieres compartir, obviamente. Pero yo creo que hay un punto, una barrera muy delgadita, que no hay que cruzar. Se pueden hacer canciones de desamor, pero yo creo que llegar a ese punto a mí personalmente no me gusta”.

Carmen, por su parte, dijo: “A mí me ha encantado, (Shakira) es una mujer empoderada y tiene todo su derecho de quejarse”. En la emisión las hermanas también recordaron a sus famosos padres, hablaron sobre el regreso de Shaila con un nuevo álbum y de la vuelta a los escenarios de Carmen, quien había abandonado durante varios años su carrera como actriz.

