Marcelo Bielsa podría ser el elegido para dirigir a la Selección de México, ¿”El Loco” aceptaría entrenar al Tri?

Superada la mitad de enero y a casi dos meses del fracaso en el Mundial de Qatar 2022, sigue la duda sobre quién tomará el cargo de entrenador en la Selección de México.

Alrededor de El Tri hay muchas especulaciones y un gigantesco baile de nombres. Han sido mencionados para el cargo desde técnicos con mucha experiencia como Guillermo Almada, Ricardo ‘Tuca’ Ferretti, Ignacio ‘Nacho’ Ambriz y Miguel ‘Piojo’ Herrera, hasta algunos que llevan tiempo fuera de los banquillos como Hugo Sánchez.

En esta oportunidad el respetado y polémico periodista deportivo David Faitelson, que hace unas semanas adelantó los nombres de los candidatos a entrenador que se manejan en la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), aseguró que los directivos quieren que el cargo lo ocupe Marcelo Bielsa.

Informe: el principal candidato para dirigir a la selección mexicana es el argentino Marcelo Bielsa.

La cuestión es: ¿Quiere Bielsa volver a México? — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) January 16, 2023

El técnico argentino, un auténtico trotamundos de los banquillos en todo el mundo, tanto a nivel de clubes como selecciones, se encuentra sin equipo y su última experiencia fue con el Leeds de Inglaterra hasta que fue cesado el 27 de febrero de 2022.

“El principal candidato a dirigir la Selección Mexicana es el argentino Marcelo Bielsa. La cuestión es: ¿Quiere Bielsa volver a México?”, dijo Faitelson a través de su cuenta de Twitter.

El entrenador de 67 años tiene un amplio curriculum y en él hay una experiencia importante y es en la Liga MX, para aquel entonces Liga Profesional Mexicana, al mando del Atlas de Guadalajara. Sus trabajos sentaron bases en la institución tapatía, por mencionar alguno su trabajo potenciando las academias y fuerzas básicas de la institución.

Gracias a ese trabajo del Atlas salieron jugadores que luego fueron figuras de México, como Pável Pardo, Oswaldo Sánchez, Jared Borgetti y Rafa Márquez. A pesar que no ganó ningún título, es recordado con mucho cariño entre la directiva, afición y ex jugadores. También tuvo un fugaz paso por las Águilas del América, desde finales de 1995 hasta marzo de 1996.

Es conocido que Bielsa rechazó en los 90′ y también en 2014 tomar las riendas de la Selección de México. Fiel a su estilo, el Loco firma contratos impulsado, no por el dinero, sino por el proyecto, y si una planificación no es de su gusto, no dice que sí a la propuesta.

A principios de 2022 también se escuchó el nombre de Marcelo Bielsa como posibilidad para dirigir a México, pero solo fue un rumor mientras que uno de sus discípulos, Gerardo ‘Tata’ Martino, se encontraba en el banquillo azteca.

