Natti Natasha mueve su retaguardia al bailar sensualmente en un club, usando minivestido de vinil

Natti Natasha ha causado sensación por un video que compartió en sus historias de Instagram, y que la muestra bailando sensualmente en un club nocturno de Francia, al que acudió para promocionar su vino Tasha. Para la ocasión ella optó por usar botas altas y un minivestido negro de vinil con el que lució su retaguardia.

En París la reguetonera dominicana brindó con una copa de la bebida, posando muy abrigada y escribiendo junto a la imagen que publicó un mensaje dirigido a Shakira: “Las mujeres no lloran, las mujeres facturan. Ya lo sabes shak ♥️”.

En otro clip Natti también posó muy sexy, usando una chamarra que dejó ver su sostén de hilo, con el que resaltó sus atributos. El texto con el que acompañó el video fue: “El amigo que siempre te sube antes de salir 💋 Dando pelucazo !!!!” Como cantante ella actualmente promociona el sencillo “To’ esto es tuyo”, que ha sido un éxito en YouTube. View this post on Instagram A post shared by NATTI NATASHA (@nattinatasha)

