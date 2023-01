VIDEO: Padre de Indiana arrestado después de que su hijo de 4 años fuera visto jugando con arma cargada en televisión en vivo

Un padre de Indiana fue arrestado después de que su hijo pequeño fuera capturado en la televisión en vivo durante el fin de semana jugando con un arma mientras deambulaba por su edificio de apartamentos, según los informes.

Las imágenes del niño de 4 años agitando el arma en la mano llevaron a una investigación por parte de la policía de Beech Grove, departamento que aparece en el programa “On Patrol: Live”, que se transmite por REELZ.

Las imágenes de circuito cerrado de un vecino parecían mostrar al niño, solo y sin supervisión jugando con el arma e incluso apretando el gatillo en un momento que se mostró en las docuseries el sábado, según WTHR.

Según los informes, el vecino llamó a la policía, lo que condujo a los oficiales a la casa de Shane Osborne, donde le preguntaron sobre el niño armado.

Mientras las cámaras filmaban la docuserie, Osborne, de 45 años, le dijo a la policía que estaba enfermo y dormido cuando su hijo salió de la casa, pero que no tenía un arma en el apartamento debido a delitos anteriores, informó la estación de noticias.

“No tengo un arma”, dijo el hombre, cuando la policía entró a su apartamento, según un comunicado del programa, informó CNN. “Nunca he traído un arma a esta casa, si la hay, es de mi prima”.

Pero más tarde se encontró un arma en la parte trasera de una plataforma de techo corredizo con 15 rondas adentro, pero ninguna en la recámara, informó WTHR.

Un oficial en la escena dijo que el arma recuperada era una “Smith & Wesson SD de 9mm”, informó CNN.

Las imágenes de “On Patrol: Live” mostraban al padre esposado saliendo del apartamento, según Fox 59.

“Es casi incomprensible lo que estás viendo”, dijo el subjefe de policía de Beech Grove, Robert Mercuri, según WTHR.

“Lo vi al día siguiente y, aunque sabía el resultado, mientras miraba el video, todavía estaba asustado. Te encuentras recuperando el aliento. No sé cómo no puedes ver ese video, seas padre o no, y no te sorprendas ni te molestes”.

El vecino que llamó a la policía dijo que el niño pequeño “simplemente seguía diciendo ‘pow, pow, pow, pow'”, según WTHR.

“Estaba parado en medio del pasillo y sostenía (el arma) detrás de su espalda y pensé… como si fuera un arma real. Me gano la vida vendiendo armas, así que sé cómo es un arma”, dijo la vecina Nicole Summers.

El padre enfrenta un cargo de negligencia, pero podría enfrentar más cargos porque es un delincuente registrado, informó la policía.

El niño ahora está con su madre, quien le dijo a WTHR que daba miedo ver a su hijo con un arma, pero insistió en que Osborne es un buen padre.

El alcalde de Beech Grove, Dennis Buckley, dijo que apreciaba la rapidez con la que trabajaron los policías para asegurar al niño y el arma.

“Al igual que con todos ustedes, estoy mortificado por lo que sucedió y estoy muy agradecido de que nadie resultó herido, especialmente el niño pequeño”, afirmó.

Leer más

* VIDEO: Furioso por su divorcio, un hombre estrelló un camión de volteo contra la casa de su esposa en el sur de Los Ángeles

* Niña argentina de 12 años muere colgada con una soga por el ‘reto de asfixia’ de TikTok que había hecho anteriormente con éxito

* Madre e hijo hispanos acusados de dirigir un burdel de niñas menores de 15 años desde su casa