Estados Unidos le “robaría” un nuevo jugador a la Selección Mexicana 

Continúa la lucha administrativa entre México y Estados Unidos. En los últimos años ambas selecciones han luchado por “amarrar” a futbolistas que poseen la doble nacionalidad. Julián Araujo por El Tri y Ricardo Pepi para la USMNT han sido los casos más rimbombantes de lado y lado. Pero el conjunto estadounidense “robaría” a otra joven promesa: Alejandro Zendejas.

Gerardo Martino rechazó en su momento la inclusión de Zendejas en las convocatorias porque le habrían impuesto su participación en el Mundial de Qatar 2022. La relación no acabó muy bien y esto sería aprovechado por Estados Unidos.

Según informaciones recopiladas por ESPN, Alejandro Zendejas sería convocado para la selección estadounidense. El jugador de las Águilas del América entraría en la convocatoria de Estados Unidos para los partidos ante Serbia y Colombia el 25 y 28 de enero.

La misma información señala que Brandon Vázquez, jugador que también posee doble nacionalidad, sería otra de las sorpresas en la lista de Estados Unidos. En este sentido, la USMNT aprovecharía el tiempo y “amarraría” a dos grandes delanteros para el futuro.

¿Por qué Zendejas no fue a México?

Alejandro Zendejas dejó una mala imagen dentro del fútbol mexicano. Gerardo Martino expuso públicamente los problemas para convocar al jugador. El “Tata” consideró que se sintió chantajeado por un futbolista que condicionó el llamado de El Tri a cambio de minutos dentro de la Selección Mexicana.

“El jugador tenía que firmar un documento y el jugador no lo quiso firmar, no hay que darle vuelta a las cosas. Le exigen para quien quiera jugar con México (y tenga doble nacionalidad) es que firme el documento y no lo firmó. Deberían preguntarle al jugador, en este caso el punto ya es del jugador, no hay un problema de la federación o del entrenador“, aclaró el Tata en septiembre de 2022. 😳 "ES CASI CÓMO UNA EXTORSIÓN"



