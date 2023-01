Lionel Messi recordó con nostalgia el título de Argentina en el Mundial de Qatar 2022

El futbolista argentino Lionel Messi difundió un texto a través de su cuenta en la red social Instagram en el que habla acerca de cómo se encuentra un mes después de conquistar el título de campeón del mundo en Qatar.

“Un mes de lo más lindo del mundo y todavía no puedo creerlo. Qué hermosa locura vivimos durante todo este tiempo que terminamos levantando la Copa que tanto deseábamos todos“, explica el atacante en una publicación que acompaña con un vídeo de los mejores momentos de la final.

“Obviamente, ser campeones hace que todo sea más lindo, pero qué lindo mes pasé, cuántos recuerdos hermosos que tengo y extraño. Extraño mis compañeros, el día a día con ellos, los mates, las charlas, entrenamientos, las boludeces que hacíamos…”, prosigue.

Asimismo recuerda la felicidad de sus seres más cercanos y de los seguidores: “Qué lindo era ver a mi familia disfrutar todos los días de una experiencia inolvidable para todos y qué hermoso era ir a los partidos y ver la locura de la gente en la cancha y en Argentina“.

“Gracias Dios por tanto. Como lo dije, sabía que me las ibas a dar. Lo que no podía imaginarme era el después de haberlo logrado y no estaba equivocado, porque nunca podría haberme imaginado la locura de la gente en los festejos. Bueno, ya hace un mes que somos… ¡¡campeones del mundo!!!“, concluye. Hoy hace exactamente 1 mes, Lionel Messi se unía a EL OLIMPO de los campeones del mundo. El mejor de todos los tiempos ganaba el único trofeo que le faltaba, el que siempre soñó. Adiós debates sin sentido, adiós discusiones. El 10 se confirmó como EL MÁS GRANDE DE LA HISTORIA. pic.twitter.com/A5nAPs4F3N— Invictos (@InvictosSomos) January 18, 2023

