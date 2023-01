Ritual con canela y laurel para multiplicar tu dinero en pocos días

Un sencillo ritual con canela y laurel puede ayudarte a multiplicar tu dinero en pocos días. Ambos elementos poseen propiedades energéticas capaces de impulsar tus anhelos financieros, entre ellas el poder de la atracción y el éxito.

La canela es muy usada espiritualmente como protección y atracción. Por ejemplo, se cree que una sola ramita sirve como amuleto contra las energías negativas, solo basta traerla en el bolsillo, y si la pones en tu billetera puedes tener más suerte en el dinero.

El laurel simboliza triunfo y sabiduría, además se dice que es una de las plantas que tiene el poder de estimular nuestros dones clarividentes y psíquicos. En el esoterismo es utilizada en rituales de purificación, para ahuyentar el mal y atraer la fortuna.

¿Qué pasa cuando juntamos estas dos poderosas herramientas? Si sabemos canalizar las propiedades mágicas de la canela y el laurel lograremos obtener una poderosa fuente de atracción para nuestros deseos, uno de ellos multiplicar el dinero más rápido de lo que imaginas.

Ritual de la canela y laurel para multiplicar el dinero

Si traviesas un momento complicado económicamente que te hace sentir frustrado, sientes que no avanzas, el dinero no rinde, acude a este sencillo ritual. Solo recuerda no hacerlo cuando te sientas negativa/o, sino en un momento que te sientas alegre para tener mejores resultados y cuando el sol esté en todo lo alto, es decir, a medio día.

Necesitarás una cucharada de canela en polvo, dos hojas de laurel y tu zapato derecho, procura que sea alguno de los que más uses, que no luzca desgastado y esté limpio. Recuerda que la suciedad se asocia con la energía negativa.

Coloca dos hojas de laurel dentro del zapato, empújalas hasta la punta. Pon canela molida en la cuchara e introdúcela también y espolvorea. La canela manchará un poco tu calzado y calcetines, pero con el tiempo se irá quitando y la ventaja es que tendrá un olor bastante agradable.

Al otro día, usa ese par de zapatos, pero deberás colocarte primero el derecho, es decir, el que utilizaste para el ritual. Cuando te retires el calzado, retira las hojas de laurel, tíralas a la basura y coloca 2 hojas nuevas, recomendó el canal de YouTube Aida Espiritual.

Haz este procedimiento durante 7 días, en el octavo, ya no coloques hojas de laurel y limpia la canela que quedó dentro del zapato.

