“Viene de fracasar en Europa”: se acumulan las críticas contra Diego Lainez por su posible regreso a la Liga MX

El nombre de Diego Lainez es el que ocupa todos los portales deportivos actualmente en México. Al prometedor mediocampista mexicano no le ha ido bien en Europa y ante la posibilidad de quedarse calentando el banquillo y perder nivel, está a un paso de regresar a la Liga MX.

Todo indica que Lainez firmará con Tigres de la UANL y pasaría a ser otra de las estrellas que tiene la manada. Las Águilas del América intentaron su regreso, considerando que salió de sus fuerzas básicas, pero las pretensiones del futbolista de 22 años hicieron imposible su contratación.

El que en algún momento se pensó tendría el mismo éxito en Europa que otros mexicanos, como Javier ‘Chicharito’ Hernández, Hugo Sánchez o el capitán Rafa Márquez, ahora regresará a la Liga MX como quien no tuvo éxito y las redes sociales dan su veredicto.

Diego Lainez se equivoca rotundamente. Primero, por volver de Europa sin pelear más. Luego, viene de fracasar en Europa (jugó 400 minutos), tiene la oportunidad de volver a casa, a sus raíces, a su club y decide ir a competir por un puesto ante los extranjeros de Tigres…!Error! — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) January 17, 2023

Uno de los que a través de Twitter ha dado su veredicto es el periodista deportivo mexicano David Faitelson. Para el experimentado comunicador, “Diego Lainez se equivoca rotundamente” en abandonar el fútbol de primer nivel y debería seguir probando en Europa: “Viene de fracasar en Europa (…) Decide ir a competir por un puesto ante los extranjeros de Tigres… ¡Error!”. "Se me hace imposible pensar que el 'Pollo' Briseño tuvo mejor carrera en Portugal que Diego Lainez" 🔥



"Si regresa será un camino de no retorno. En Tigres no tendría asegurada la titularidad" @herculezg, @barakfever y @mauriciopedroza analizan el futuro de Lainez. pic.twitter.com/vu8JHnZasy— Ahora o Nunca ESPN (@ahoraonuncaespn) January 17, 2023

El tema Lainez también fue discutido en el programa Ahora o Nunca de ESPN. Para Herculez Gómez, el mexicano podría aceptar una oferta para jugar en la MLS (donde podría cobrar más) y no en Tigres porque apunta a la banca. “El camino que tome es uno de no retorno”, aseguró Barak Fever en el mismo espacio televisivo.

“Acumula menos de 300 minutos disputados desde octubre de 2022 hasta la actual fecha (…) Es demasiado joven para pasar todo el tiempo que pasa en la banca, tiene que jugar sí o sí. Tiene que volver a ser futbolista”, es la opinión de Álvaro López Sordo, locutor del programa radial mexicano Los Protagonistas. Se tiene que renovar 🧐



Diego Lainez tiene que ganar más experiencia para convertirse en el futbolista importante que quiere ser.@lopez_sordo pic.twitter.com/Xh7teVFPqf— Los Protagonistas (@losprota) January 18, 2023

También fue muy comentado el mediocampista por redes sociales debido a lo que le pedía al América para regresar: más de $3 millones de salario, cifra que no fue aceptada por la directiva capitalina.

