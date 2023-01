David Faitelson se pone del lado de Shakira y deja en el piso a Gerard Piqué

La separación de la cantante colombiana Shakira del ex futbolista Gerard Piqué no ha dejado indiferente a nadie, tanto en el mundo del deporte como del espectáculo, principalmente luego de la sesión de la artista con Bizarrap en la que le habla muy claro a su ex novio sobre cómo percibe la separación.

El que ahora ha salido a dar su punto de vista es el periodista deportivo David Faitelson, quien a través de Twitter mostró su respaldo hacia Shakira y anular un poco más a un Gerard Piqué que ha contestado por todos los frentes a la exitosa canción.

La realidad es que, Shakira es tan talentosa e inteligente, que se ha encargado de darle a Piqué una condición mediática que jamás le habría dado el futbol… — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) January 17, 2023

“La realidad es que Shakira es tan talentosa e inteligente, que se ha encargado de darle a Piqué una condición mediática que jamás le habría dado el futbol”, expresó Faitelson a través de Twitter.

Como era de esperarse, el comentario despertó una intensa discusión en los comentarios entre los que están a favor o en contra ya sea de Piqué o de Shakira.

Entre los argumentos más destacados está el que dice que Piqué nunca habría logrado tanta fama y relevancia solamente por su exitosa carrera en el fútbol y fue la cantante colombiana la que lo dio a conocer y llevó a todas partes del mundo vía exposición mediática.

Por otra parte, hay quienes critican a Shakira por considerar que expone a sus dos hijos que tiene con Piqué a comentarios y mala publicidad, cuando ya los divorcios son difíciles para los infantes.

Te recomendamos: