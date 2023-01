El actor Julian Sands está desaparecido, tras una excursión a las montañas de California

El actor británico Julian Sands se encuentra desaparecido, tras emprender la semana pasada una excursión a las montañas del sur de California. El viernes 13 de enero se reportó que no había regresado, por lo que al día siguiente partieron equipos de rescate en su búsqueda.

Sin embargo, las condiciones del lugar no son propicias debido al mal clima, riesgo de avalanchas y a la lluvia, por lo que se espera que en las próximas horas se haga una búsqueda de Julian a ras de campo, como complemento de los drones y los helicópteros que ya han hecho varios recorridos.

Sands, de 65 años, saltó a la fama en 1985 por su papel en la película “A room with a view”, logrando buenas críticas por su trabajo en otros filmes como “Leaving Las Vegas” y “The girl with the dragon tattoo”, además de la serie de televisión “24”.

