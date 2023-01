Antoine Fuqua dirigirá una película sobre la vida de Michael Jackson

El aclamado director Antoine Fuqua, conocido por exitosas películas de acción como “The equalizer”, “Training day” y “The magnificent seven” ha dado a conocer su próximo proyecto: un filme de corte biográfico acerca del cantante Michael Jackson, el rey del pop.

La cinta llevará por título “Michael” y será producida por John Branca y John McClain -ambos encargados del patrimonio de Jackson tras su fallecimiento en 2009-, así como por Graham King, responsable del éxito de la cinta “Bohemian Rhapsody” acerca del cantante Freddie Mercury. Fuqua declaró a The Hollywood Reporter: “Las primeras películas de mi carrera fueron videos musicales, y aún siento que combinar cine y música es una parte profunda de lo que soy. Para mí no hay ningún artista con el poder, el carisma y el genio musical de Michael Jackson. Fui influenciado para hacer videos musicales al ver su trabajo: el primer artista de raza negra en ser programado en MTV. Su música y esas imágenes son parte de mi visión del mundo, y la oportunidad de contar su historia en la pantalla junto con su música fue irresistible”.

No se sabe aún cuándo iniciará el rodaje de “Michael”, ni el actor que llevará el papel principal. En la década de los 90 Antoine realizó videoclips muy populares, como “Another sad love song” de Toni Braxton, “Gangsta’s paradise” de Coolio y “The most beautiful girl in the world” de Prince, previo a su debut en largometrajes con “The replacement killers”, una cinta de 1998 protagonizada por Chow Yun-fat.

