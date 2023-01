Se escapó a París para ver la NBA y ahora le pide disculpas al Real Madrid; Aurélien Tchouaméni se equivocó en medio de la crisis blanca

Aurélien Tchouaméni, centrocampista francés del Real Madrid, pidió disculpas en sus redes sociales luego de viajar a París para presenciar en directo el partido de la NBA entre Chicago Bulls y Detroit Pistons, a la misma hora que los merengues se enfrentaron en Copa del Rey ante el Villarreal en una difícil eliminatoria de un solo partido.

Tchouaméni is at #NBA Paris. pic.twitter.com/CWQvdYahaz

A través de su cuenta oficial en Twitter, el polivalente mediocentro francés de 22 años, quien se encuentra lesionado, también remarcó que estuvo en todo momento al tanto de lo que sucedía en el encuentro disputado en el Estadio La Cerámica de Villarreal.

“Pido disculpas a mi club, al cuerpo técnico, a mis compañeros y a la afición madridista por mi presencia en un evento a la hora que nos jugábamos mucho en la Copa. He estado atento en todo momento a lo que pasaba en Villarreal, pero no he hecho lo correcto. Lo siento mucho”