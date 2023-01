Periodista confesó haber sufrido un “aborto espontáneo” mientras reportaba Monday Night Football

La periodista de investigación y exreportera de la NFL, Lisa Guerrero, reveló en una entrevista para la revista People la experiencia que vivió cuando sufrió un aborto espontáneo durante la transmisión de Monday Night Football. El incidente ocurrió hace dos décadas, en la recta final de la temporada 2003, único año en el cual realizó este tipo de coberturas.

La reportera estaba a pocos minutos de iniciar su pase en vivo cuando sintió humedad entre sus piernas, pero no pudo ir al baño y tuvo que esperar a terminar el directo.

“Cuando sentí una humedad entre mis piernas, pensé, ‘Oh, tengo mi período’. Y luego recordé que estaba embarazada. Estaba teniendo un aborto espontáneo. Podía sentir la sangre goteando. El baño de los oficiales estaba en el túnel detrás de mí. ‘Voy al baño’, le dije a mi asistente, cuyo trabajo era correr alrededor del campo conmigo. Me miró como si estuviera loco. ‘Están a punto de lanzarte'”, recordó.

“Entregué mi informe en vivo. Estaba mareada y con náuseas, pero me recordé pararme derecho. Durante nuestras llamadas telefónicas de los miércoles, Freddie (jefe) me regañó por tener una mala postura. El dolor era insoportable. Me escuché pronunciar mal el nombre de un jugador y supe que me enteraría más tarde. Tan pronto como terminé, corrí para entrevistar a un entrenador. Luego me dirigí al baño. Mientras me sentaba en el inodoro, no podía creer la sangre que salía de mí. Se había empapado. a través de mis pantalones. Empujé un montón de toallas de papel en mi ropa interior”, reveló.

Lisa también destapó en la entrevista con People el acoso y los malos tratos que ha recibido en la industria. Todo esto lo ha plasmado en su nuevo libro “Warrior” (Guerrero, en inglés).

