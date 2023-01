Las placas y las estufas de inducción son tan buenas que no extrañarás tu cocina de gas

Las pruebas de CR demuestran que la inducción ofrece un rendimiento superior, con menos riesgos para la salud.

By Paul Hope

Las placas y estufas de gas han tenido un par de años difíciles.

Durante décadas han sido la opción preferida de los chefs y los grandes cocineros domésticos. Sin embargo, la reciente oleada de informes sobre los posibles riesgos para la salud de las placas y las estufas de gas, incluido uno basado en las propias pruebas de Consumer Reports, ha hecho que algunos consumidores se pongan en duda a la hora de comprar una nueva cocina.

La tendencia hacia las placas y las estufas eléctricas y de inducción está ganando terreno a medida que aumenta el número de consumidores preocupados por el cambio climático que buscan alternativas al gas, y a medida que estas cocinas son más asequibles. La actual preocupación por la salud puede frenar aún más la popularidad de las cocinas de gas.

La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC, por sus siglas en inglés) acaba de informar de que está investigando los riesgos para la salud asociados a las emisiones de las placas y las estufas de gas. Esta primavera abrirá un periodo de consulta al público para buscar información sobre posibles soluciones.

Aunque algunas ciudades han tomado medidas para limitar la instalación de nuevas estufas de gas, no se va a prohibir a escala nacional el uso de estufas de gas, al menos no en un futuro próximo, según la CPSC. Pero las pruebas y los informes de CR demuestran que ya hay razones suficientes para que los consumidores dejen el gas, incluso en ausencia de un cambio en la ley.

“En nuestras pruebas de cocinas, las opciones eléctricas y de inducción suelen obtener las mejores calificaciones”, afirma Tara Casaregola, quien supervisa la evaluación de CR de las placas y las estufas. “Las cocinas de inducción, en particular, suelen calentar más rápido, cocinan a fuego lento de forma constante, y producen cambios de temperatura más rápidos cuando se ajusta un quemador”.

Los números no mienten: el 80% de las estufas de inducción que tenemos actualmente en nuestras calificaciones funcionan tan bien que las recomendamos, en comparación con menos de la mitad de las cocinas de gas que hemos evaluado. Y todas las estufas de inducción, excepto una, obtuvieron la máxima puntuación en cocción a alta temperatura, mientras que ninguna cocina de gas obtuvo esa calificación.

Aunque históricamente el costo era una gran barrera para la inducción, los precios han bajado considerablemente, con un puñado de modelos de alta puntuación en nuestras calificaciones disponibles por $1,500 o menos. Para endulzar aún más la oferta, la recientemente aprobada Inflation Reduction Act (Ley de Reducción de la Inflación) ofrece créditos de hasta $840 para compensar el costo de nuevas estufas y placas eléctricas o de inducción, por lo que es un buen momento para hacer el cambio.

Eso no quiere decir que no haya razones para elegir el gas. La información visual que proporciona una llama que crece y decrece al ajustar un quemador es muy valiosa para medir el calor. Pero en términos de rendimiento, no se traduce necesariamente en una cocción más rápida o en mejores resultados.

Las estufas y las placas de inducción funcionan mediante unas bobinas situadas bajo la superficie de la placa de cristal liso que inducen el calor dentro de las ollas sin necesidad de calentar un quemador. El resultado es un calentamiento más rápido y eficiente, sin generar emisiones de gas en tu cocina.

La inducción funciona con cualquier batería de cocina magnética, incluidas las de hierro fundido, los hornos holandeses esmaltados, y la mayoría de las piezas de acero inoxidable. (En nuestras calificaciones de baterías de cocina, indicamos si cada modelo es compatible con la inducción). Si tienes curiosidad por saber si tu batería de cocina actual funciona con inducción, consigue un imán: si se pega a tu sartén, esa sartén funcionará en cualquier placa o estufa de inducción.

El problema de las placas y las cocinas de gas

Las noticias sobre los planes de la CPSC llegan tras una investigación que cuantifica hasta qué punto las placas y las estufas de gas pueden producir óxidos de nitrógeno como subproductos de la combustión.

Investigaciones anteriores realizadas por CR en 2022, así como por el Rocky Mountain Institute en 2020, registraron niveles de óxidos de nitrógeno que superaban los límites de seguridad establecidos por la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) para la exposición al aire libre, así como los límites establecidos para los interiores por las organizaciones internacionales de salud. (CR está realizando ahora una segunda ronda de pruebas de emisiones de estufas de gas y espera publicar esos resultados en los próximos meses).

Estos resultados son preocupantes porque los óxidos de nitrógeno son un conjunto de compuestos potencialmente peligrosos asociados a enfermedades respiratorias. Por ejemplo, un estudio de revisión en grupo publicado en diciembre de 2022 en la revista International Journal of Environmental Research and Public Health relacionó las estufas y las placas de gas con casi el 13% de los casos de asma infantil en los Estados Unidos.

¿Se prohibirán pronto las placas y las estufas de gas?

Hasta la fecha, ningún estado ha prohibido la venta de placas y cocinas de gas. Sin embargo, Nueva York, San Francisco y Los Ángeles han prohibido el uso de placas o estufas de gas en las nuevas construcciones. (Los restaurantes, panaderías y lavanderías están exentos en virtud de la ley de la ciudad de Nueva York, al igual que los edificios residenciales en los que al menos la mitad de las unidades están clasificadas como viviendas asequibles). Decenas de municipios más pequeños, muchos de ellos en California, han aprobado prohibiciones similares, aunque en muchos casos no se han concretado los detalles. Por otro lado, 20 estados han aprobado leyes preventivas que prohíben a los pueblos o ciudades aprobar ordenanzas similares.

Aunque la creciente preocupación por los riesgos para la salud que plantean las placas y las cocinas de gas ha llevado a la CPSC para que investigara el tema, la agencia insiste en que no es inminente una prohibición nacional de las placas o las estufas de gas.

“Para ser claros, no pretendo prohibir las estufas de gas, y la CPSC no tiene ningún procedimiento para hacerlo”, dijo Alexander Hoehn-Saric, presidente de la CPSC, en un comunicado. La agencia ha dicho que los planes para empezar a investigar los riesgos para la salud de las cocinas de gas y recopilar comentarios del público a finales de esta primavera forman parte de un “largo proceso”.

William Wallace, director asociado de política de seguridad de la CR, dice que es apropiado que la agencia sea reflexiva en su trabajo mientras investiga las estufas de gas.

“La gente espera que los productos domésticos sean seguros y no pongan en riesgo la salud de su familia”, afirma. “El trabajo de la CPSC consiste en asegurarse de que las compañías cumplen con estas expectativas, investigando los peligros potenciales, recopilando información del público, identificando soluciones y estableciendo reglas de mercado basadas en pruebas. Todo esto lleva su tiempo”.

Aun así, Wallace afirma que la agencia debe responder con rapidez cuando surjan nuevos peligros. “La pintura con plomo solía ser legal, pero ahora ya no lo es porque cada vez hay más pruebas de los daños que puede causar, sobre todo para los niños. Cada vez aprendemos más sobre los riesgos para la salud y la seguridad, y es vital que la CPSC actúe cuando esté justificado”, añade.

Cambiar el gas por la inducción

Para aprender más sobre las alternativas al gas, empieza por nuestras guías de compra de placas y estufas. Si ya te has decidido por una cocina de inducción, vale la pena que tengas en cuenta los tres modelos a continuación. Cada uno de ellos ofrece un extraordinario rendimiento en todos los aspectos, incluyendo un calentamiento rápido y una cocción a fuego lento constante.

