Los frascos con especias son el lugar con más bacterias en la cocina, según estudio

Un nuevo estudio muestra que es más probable que las bacterias repugnantes estén al acecho el cajón de especias de cada cocina.

La investigación desarrollada por el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria del Departamento de Agricultura examinó cómo las personas que preparaban hamburguesas de pavo contaminaron varias superficies en una cocina.

Los hallazgos aseguran que los frascos de especias usados ​​en la comida eran el lugar con más contaminación cruzada, pues al menos el 48 % de los que se usaron albergaban bacterias del pavo.

Si bien los consumidores pueden haber escuchado sobre la importancia de limpiar las tablas de cortar o limpiar las manijas, es posible que no hayan pensado en sus frascos de especias.

“Es posible que los consumidores no piensen necesariamente en limpiar o descontaminar los recipientes de especias después de cocinarlos porque, por lo general, no se consideran de alto riesgo de contaminación cruzada en los mensajes de los consumidores”, dice el estudio publicado recientemente en el Journal of Food Protection.

Unas 371 personas fueron observadas mientras preparaban hamburguesas de pavo sazonadas. Estas habían sido inoculadas con una bacteria trazadora inofensiva que a menudo se usa como un “sustituto” del norovirus.

Una vez que se terminaron las comidas, los científicos recolectaron hisopos de 12 superficies, incluidos utensilios y encimeras.

Falta de limpieza en los frascos de especias

La mayoría de las superficies dieron positivo el 20 % de las veces o menos, en comparación con el 48 % de los frascos de especias. Y la bacteria encontrada en las especias estaba en concentraciones más altas que en otras áreas.

Según el análisis, eso podría deberse a su proximidad a la región en la que se produjo el manejo de las hamburguesas de pavo, la falta de intentos por lavarse las manos entre la manipulación del pavo molido y el condimento de las hamburguesas con las especias.

Además se le añaden factores como la falta de intentos por limpiar o desinfectar los contenedores de especias después de su manipulación y la gran cantidad de veces que se manipularon los contenedores.

Donald Schaffner, profesor del departamento de ciencias alimentarias de la Escuela de Ciencias Biológicas y Ambientales de Rutgers, quien dirigió la investigación, declaró a Food Safety News que nunca antes se había visto evidencia de contaminación de contenedores de especias.

Explicó que la mayoría de las investigaciones sobre la contaminación cruzada de las superficies de la cocina debido a la manipulación de carne cruda o productos avícolas,se ha centrado en tablas de cortar o las manijas de los grifos.

Por otra parte, se han descuidado superficies como recipientes de especias, tapas de cubos de basura y otros utensilios de cocina.

Las recomendaciones son de lavarse más las manos durante el proceso de preparación de la comida, no solo antes y después.

