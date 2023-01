Samsung Display muestra un teléfono capaz de plegarse 360 grados

Samsung Display, una de las subsidiarias del fabricante surcoreano, presentó un prototipo de teléfono plegable que es capaz de doblarse 360 grados. Se trata del primer equipo móvil cuya pantalla puede plegarse en ambas direcciones.

John Lucas, portavoz de la compañía, aseguró que el teléfono también incorpora un nuevo tipo de tecnología que permite que el pliegue de la pantalla sea menos visible a simple vista lo que además de mejorar su apariencia también permite que se ejerza menos presión sobre ella al plegarla.

Esta no es la primera oportunidad en la que Samsung muestra un prototipo que destaca por contar con una pantalla que se puede doblar en más de una dirección. En 2021 la compañía surcoreana dio a conocer otro prototipo con tecnología “Flex In & Out”, no obstante, en esa oportunidad el equipo contaba con una estructura diferente pues su pliegue era de múltiples segmentos.

Expertos plantean que es posible que las nuevas pantallas presentadas por Samsung Display pudieran llegar con la próxima generación de teléfonos para este segmento, específicamente con los Samsung Galaxy Z Fold 5 los cuales deberían ser presentados este mismo año.

Los insiders señalan que el uso de este nuevo tipo de bisagra permitiría solventar uno de los aspectos más criticados de la actual generación de teléfonos Fold, como lo es su su su pliegue prominente. Con esto los teléfonos Samsung podrían acercarse mucho más al estilo de los dispositivos de la competencia los cuales en la mayoría de los casos poseen líneas más limpias y estilizadas.

Si bien aún se desconoce cuándo podría ser el lanzamiento de los Samsung Galaxy Z Fold 5, es posible que estos pudieran ser presentados el próximo 1° de febrero como parte del próximo evento Unpacked de la marca. En él está previsto que sea presentado de forma oficial la nueva familia de equipos Samsung Galaxy S23.

Durante el evento, que contará con acceso al público y será transmitido vía web a todo el mundo, también se espera que Samsung dé a conocer los nuevos productos y servicios que llegarán al mercado durante las próximas semanas.

