Temporada de impuestos 2023: los nuevos topes impositivos federales para este año

La temporada de impuestos 2023 comienza este 23 de enero y los contribuyentes se preparan para presentar sus declaraciones; sin embargo, antes de avanzar con las obligaciones fiscales es necesario saber en qué tope impositivo caerán tus ingresos.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) define siete topes impositivos para los contribuyentes según sus niveles de ingresos.

Un tope impositivo es un rango de ingresos que está sujeto a una tasa del impuesto sobre la renta, de acuerdo con la información que la misma oficina de impuestos federales ofrece al respecto.

Ahora, cada año, el IRS publica nuevos topes de impuestos que se aplicarán en las declaraciones del año siguiente, en el caso de la temporada de impuestos de 2023 se usarán los topes de impuestos publicados en 2022.

Identificar en qué tope impositivo se encuentra cada contribuyente es fundamental, pues de esto dependerá la tasa impositiva que pagará en sus declaraciones cada año.

Por qué el IRS ajusta los topes impositivos

El IRS explica que el ajuste de los topes impositivos es necesario cada año, ya que esto significa que las tasas de las cargas fiscales se ajustan cada temporada a la inflación y al poder adquisitivo de los contribuyentes según sus niveles de ingresos.

El ajuste cada año es necesario ya que, si el IRS no lo hiciera, algunos contribuyentes terminarían en topes impositivos más altos, pues los salarios a menudo se ajustan de acuerdo con la inflación.

En términos fiscales, este ajuste se conoce como desplazamiento de soporte e implica que, aunque algunos contribuyentes tengan aumentos en sus ingresos, pero no suficientes para superar la inflación, no tengan el sentimiento de que, aunque ganan más, en realidad no pueden comprar más, ya que el costo de la vida aumentó y también pagaría más impuestos.

No obstante, en el caso de los contribuyentes con mayores ingresos, este ajuste no los hará bajar de tope impositivo, pues quienes ganan siempre estarán en las tasas impositivas más altas, lo mismo que las personas con los menores ingresos.

Cómo se definen los topes impositivos

Para actualizar los topes impositivos, el IRS toma en cuenta los reportes del Índice de Precios al Consumidor encadenados año tras año, en un promedio de 12 meses, tomando como punto de partida agosto de cada año y finalizando en septiembre del próximo año fiscal.

Bajo esta fórmula, los contribuyentes que reciban aumentos para mantenerse al día con la inflación es muy probable que no suban de tope impositivo en comparación con el año previo.

Sin embargo, si los ajustes en los ingresos fueron más allá del rango de la inflación, es probable que sí se caiga en un tope impositivo más alto para la próxima temporada de impuestos.

Durante 2022, el salario del trabajador promedio en los Estados Unidos no se mantuvo en línea con la inflación, por lo que es probable que muchos contribuyentes terminen en categorías más bajas en comparación con 2021.

Cuáles son los topes impositivos para esta temporada de impuestos

Declaraciones individuales

– 37% para ingresos mayores a $539,900

– 35% para ingresos superiores a $215,950

– 32% para ingresos superiores a $170,050

– 24% para ingresos superiores a $89,075

– 22% para ingresos superiores a $41,775

– 12% para ingresos superiores a $10,275

– 10% para ingresos de $10,275 o menos

Declaraciones conjuntas

– 37% para ingresos mayores a $647,850

– 35% para ingresos superiores a $431,900

– 32% para ingresos superiores a $340,100

– 24% para ingresos superiores a $178,150

– 22% para ingresos superiores a $83,550

– 12% para ingresos superiores a $20,550

– 10% para ingresos de $20,550 o menos

Cabezas de familia

– 37% sobre la porción de renta superior a $539.900 más $161.218,50 adicionales

– 35% sobre la porción de ingreso superior a $215,950 (pero no superior a $539,900) más $47,836 adicionales

– 32% sobre la porción de ingreso superior a $170,050 (pero no mayor a $215,950) más $33,148 adicionales

– 24% sobre la porción de ingresos por encima de $89,050 (pero no más de $170,050) más $13,708 adicionales

– 22% sobre la porción de ingresos por encima de $55,900 (pero no más de $89,050) más $6,415 adicionales

– 12% sobre la porción de ingresos por encima de $14,650 (pero no más de $55,900) más $1,465 adicionales

– 10% sobre ingresos inferiores a $14,650

