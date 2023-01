Xavi habló sobre la detención a Dani Alves por presunta agresión sexual: “Estoy en shock” 

Xavi Hernández dio una conferencia de prensa este sábado antes de su partido ante el Getafe y le preguntaron sobre la detención de Dani Alves, quien fue acusado de agresión sexual, y se encuentra retenido en Barcelona.

Xavi, quien compartió vestuario por muchos años con el brasilero en el club azulgrana expresó sentirse sorprendido por la acusación.

“Es difícil comentar una situación así. Como todo el mundo estoy sorprendido e impactado, un poco en estado de shock conociendo a Dani, es lo primero que me viene a la cabeza. Es un tema de la justicia y la justicia dictará lo que sea, no podemos entrar, en cuanto a Dani me sabe muy mal por él y sorprendido e impactado por cómo era cuando estaba con nosotros. Sorprendido e impactado”.

Luego de la detención de Dani Alves en España tras ser acusado de una supuesta agresión sexual a una mujer, este viernes el presidente de Pumas UNAM, Leopoldo Silva, comunicó el fin de la relación laboral entre club y jugador.

En una rueda de prensa en horas de la tarde, Silva dio a conocer la decisión de la institución con respecto al caso del brasileño. “Con la información acontecida hoy sobre el proceso legal que enfrenta el jugador Daniel Alves y por el cual se encuentra detenido en España, hemos determinado comunicar lo siguiente, el Club Universidad Nacional ha determinado tomar la decisión de rescindir con causa justificada el contrato laboral con el jugador Daniel Alves a partir de este día”, expresó.

Este viernes el brasileño fue trasladado en patrulla hasta una comisaría en Barcelona donde rendiría declaración y posteriormente fue trasladado hasta la Ciutat de la Justicia. Ahí permanecerá detenido y estará a disposición judicial, de acuerdo con lo informado por La Vanguardia.

De acuerdo con la información, la denunciante habría revelado a los Mossos d’Esquadra (Policía de Barcelona), que Alves la obligó a entrar en uno de los baños de la discoteca y abusó sexualmente de ella.

