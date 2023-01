Directiva de Pumas UNAM hablará con Rafa Puente para un posible reemplazo de Dani Alves para el Clausura 2023

La salida de Dani Alves no afectó a Pumas UNAM, pues el equipo logró vencer 4-1 a Club León en la Jornada 3 del Clausura 2023 de la Liga MX. Sin embargo, esto no es todo, pues la directiva considera que no requieren necesariamente un refuerzo tras la salida del jugador brasileño.

Recordemos que el conjunto de Pumas decidió rescindir el contrato del lateral brasileño tras su acusación de presunta violación en España, y luego de ser privado de su libertad de manera preventiva.

No obstante, Leopoldo Silva, presidente de la junta directiva de Pumas, explicó como iba a hablar con Rafa Puente para así saber si desea un nuevo jugador para suplir la baja del elemento carioca con pasado en Barcelona, PSG y Sevilla.

“Voy a platicar con Rafa (Puente) apenas mañana”, respondió a la pregunta tras el cotejo ante León y tras ser cuestionado sobre si necesitaba un refuerzo dio una respuesta muy clara y tajante: ”No necesariamente”.

Por su parte, tras el juego, Rafa Puente también habló sobre este tema en rueda de prensa luego de la victoria conseguida ante León y enfatizó que deberá hablar con la directiva para así saber cual será el siguiente paso que tomarán los felinos.

“Es que no lo sé, te mentiría, en este momento no lo tengo claro (si reforzar otra posición). Cuando a mí se me dio noticia estábamos ocupados con el partido de León, no me he sentado con la directiva para hablar de ese tema”, respondió el entrenador del conjunto de la UNAM.

