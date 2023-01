Xavi pidió disculpas por declaraciones sobre el caso de Dani Alves que causaron polémica

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández se vio obligado a referirse por segunda ocasión al caso de presunta agresión sexual en el que está envuelto Dani Alves. El estratega aprovechó la rueda de prensa después del partido ante el Getafe para disculparse por sus declaraciones de hace unos días.

Este domingo, tras la victoria del Barca 1-0 contra su similar de Getafe, el DT acudió a la alocución post partido para analizar los pormenores del duelo y matizó su opinión sobre la situación por la que atraviesa el brasileño.

“Se malinterpretó lo que dije o no fui todo lo contundente que debería haber sido, pero es importante que me explique. Es un tema escabroso y delicado, ayer obvié a la víctima, pero quiero dejar claro que hay que condenar cualquier acto de violencia de género o violación, lo haga Dani o cualquier otro”, enfatizó.

“Me sabe mal que Dani lo pueda haber hecho, pero en este tema hay que ser muy contundente. Ayer no estuve muy afortunado con mis palabras y pido disculpas. Sé que mi voz es muy importante, porque represento a un club como el Barça, por lo que lo siento de verdad, no ha sido un día agradable para mí”, añadió.

¿Qué había dicho Xavi?

La detención del jugador brasileño se dio el pasado viernes luego de que una jueza decidiera dejarlo privado de libertad por riesgo de fuga e inconsistencias en su declaración. El sábado, Hernández fue preguntado sobre la situación por la que atraviesa Alves, con quien compartió vestuario como jugador y entrenador.

El DT manifestó que era “difícil comentar una situación así”. La polémica en redes sociales estalló porque en su opinión nunca mencionó a la presunta víctima y siempre “empatizó” con el jugador.

Que un amigo viole a alguien es un BUEN MOTIVO para que te replantees esa amistad. No sé, llámame loca, José Luis. — Emma Vallespinós (@emmavallespinos) January 21, 2023

Para los que no sabían qué era la cultura de la violación hasta hace un mes (y les hacía muchísima gracia no saberlo), seguimos con el cursillo gratuito: ver declas de xavi hernàndez— Begoña Gómez Urzaiz (@begogomezurzaiz) January 21, 2023

“Como todo el mundo, estoy sorprendido, estoy impactado, en estado de ‘shock’. Después, que es un tema de la justicia y la justicia dictará lo que sea, ahí no podemos entrar. Me sabe muy mal por Dani. Estoy sorprendido por cómo es él y por cómo ha sido aquí con nosotros. Sorprendido e impactado, no puede decir nada más”, fueron las palabras que obligaron a Xavi a matizar este domingo.

