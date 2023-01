Despidos en Google: ex empleado de 15 años asegura que el personal es “100% desechable” para la compañía

El descontento de los empleados de Google ya se está empezando a conocer luego de que el gigante tecnológico anunciara la semana pasada el recorte de 12,000 puestos de trabajo, un equivalente al 6% de su fuerza laboral.

Uno de los primeros en hacer público su decepción fue el ingeniero Justin Moore quien a través de su perfil de LinkedIn describió cómo fue que se enteró de su despido y por qué considera que las grandes empresas como Google ven “100 % desechable” a su personal.

El gerente de ingeniería tenía más de 16 años en la compañía, y detalló que el día que se enteró que ya no pertenecía a la empresa fue porque le llegó a las 3 de la mañana una desactivación automática de su cuenta, y afirmó que de haber recibido alguna otra información era imposible acceder a ella.

Moore narró que empezó su carrera profesional como ingeniero sénior y que a medida que pasaban los años fue ascendiendo a otros cargos, aunque no niega lo orgulloso que se sentía en su trabajo y la gran experiencia laboral que tuvo, su despido demuestra que las grandes empresas “especialmente las anónimas como Google, te ven como 100% desechable”, dijo.

El ex empleado indicó que “esto también demuestra que el trabajo no es tu vida… Vive la vida, no trabajes”, agregó en la red social.

Por su parte, Sundar Pichai, director ejecutivo de Alphabet, la empresa matriz de Google, aseguró que todos los empleados que fueron despedidos se les hizo una notificación previa a través de un correo electrónico. “Asumo toda la responsabilidad por las decisiones que nos trajeron aquí”, destacó.

No obstante, añadió que “los roles que estamos eliminando reflejan el resultado de una exhaustiva revisión. Atraviesan Alphabet, áreas de productos, funciones, niveles y regiones”, argumentó Pichai.

La ola de despidos en Google afecto a todas las áreas sin importar el desempeño que tenían sus trabajadores, o los puestos que ostentaban, muchos de los empleados cobraban hasta salarios de siete dígitos, algunos de los que perdieron su trabajo ganaban entre $500,000 y $1 millón al año.

