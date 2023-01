Horóscopo: qué será de tu semana del 23 al 28 de enero de 2023

Aries

21/3 al 20/4

AMOR. Será una semana divertida, sin embargo con un cambio de clima del 26 en adelante. Las soluciones llegan de a poco. Estabilidad.

DINERO. Muy productivo, pero poco creativo. Su poder de convicción aumenta y gracias a eso vencerá a sus competidores.

CLAVE DE LA SEMANA. Cultive la solidaridad, la amistad hay que demostrarla.

Tauro

21/4 al 21/5

AMOR. Algo inesperado arrasa con las bases sobre las que estaba asentado. Irá rearmándose después del caos inicial. Vínculos sólidos.

DINERO. Evite problemas, intente mantenerse alejado de gente que abusa de su autoridad. Sumará conocimientos nuevos.

CLAVE DE LA SEMANA. Frente a problemas externos cultive su seguridad interior.

Géminis

22/5 al 21/6

AMOR. Concreta lo que antes solía dejar a medias. Persevere si desea triunfar. Facilidad al comunicarse con hermanos o compañeros.

DINERO. Supera antiguas trabas para viajar, movilizarse o estudiar. Mejor improvisar, no reflexione tanto.

CLAVE DE LA SEMANA. Con estrategia vencerá a cualquier oponente.

Cáncer

22/6 al 23/7

AMOR. En esta nueva etapa conseguirá superar temas sentimentales que tenía en carpeta. Los solos y solas encuentran su compañía especial.

DINERO. Con ganas de superarse. Tendrá visión para las finanzas, pero la palabra final no dependerá de usted.

CLAVE DE LA SEMANA. Toda decisión que tome tendrán repercusión a futuro.

Leo

24/7 al 23/8

AMOR. Cariñoso, pasional, enfocado en ser feliz y bastante exigente, tendrá un magnífico comienzo de año en materia sentimental.

DINERO. Tendrá que prepararse para un tiempo de desafíos mayores. Futuro inmediato complejo, pero un mediano plazo prometedor.

CLAVE DE LA SEMANA. Gente resignada, sin ganas de superarse no es para usted. Elija.

Virgo

24/8 al 23/9

AMOR. Deja atrás, para siempre, conflictos del pasado que le impedían avanzar. El primer paso consistirá en perdonará las ofensas recibidas.

DINERO. Estudios, cursos o lecturas que lo enriquecerán. Actúe con precaución, guarde silencio y no divulgue información confidencial.

CLAVE DE LA SEMANA. Organice un grupo de amigos con objetivos en común.

Libra

24/9 al 23/10

AMOR. Ansias de libertad. No dejará que nadie en nombre del amor le corte las alas. Sana diversión y amistad. Disfrutará a pleno.

DINERO. Cuando uno elige deja cosas en el camino. Marque sus prioridades y piense en lo que gana, no en lo que pierde.

CLAVE DE LA SEMANA. Hágase valer. Es importante saber decir no.

Escorpio

24/10 al 22/11

AMOR. Cierta tensión que se verá compensada con mucho deseo. La independencia emocional le hará bien a su signo. Basta de controles: liberación.

DINERO. Fuerza le sobra incluso si debe hacer una escalada peligrosa. Apueste fuerte, resista y ganará.

CLAVE DE LA SEMANA. Si reconoce sus puntos débiles los superará. Autoanálisis.

Sagitario

23/11 al 22/12

AMOR. Poco contacto con los demás. Romances sí, pero sin mucha ilusión ni continuidad. No deje que el miedo empañe la alegría que tiene hoy.

DINERO. Movilidad. Podría plantearse seriamente un traslado, un ascenso, incluso un nuevo oficio. Improvise.

CLAVE DE LA SEMANA. Ningún proyecto será imposible si se lo propone.

Capricornio

23/12 al 20/1

AMOR. No se ate a una relación dependiente, se trate de una pareja, un socio o una vieja amistad. Defienda la libertad de movimiento.

DINERO. Tomará decisiones que demuestran su coraje para sacar adelante un proyecto complejo. Nuevos aliados en quienes confiar.

CLAVE DE LA SEMANA. A los enemigos es mejor tenerlos cerca… y controlados.

Acuario

21/1 al 19/2

AMOR. Su inmensa vitalidad es parte de su encanto. Rebelde, curioso, desafiante y audaz, se moverá en el amor libre como pez en el agua.

DINERO. Si le va bien no haga muchos cambios, aunque deba frenar un poco su loca creatividad.

CLAVE DE LA SEMANA. En la crisis dé el ejemplo y muéstrese optimista. Su fe moverá montañas.

Piscis

20/2 al 20/3

AMOR. Respete los límites ajenos. Sea respetuoso con las diferencias de su pareja en el modo de querer y todo saldrá bien.

DINERO. Entusiasmado, conseguirá transformar sus intuitivas ideas en acciones concretas. Buena adaptación a los cambios que seguramente surgirán.

CLAVE DE LA SEMANA. Si alguien lo estafó en su buena fe, nada de condolerse por él.

Por Kirón

