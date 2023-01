Maite Perroni deja ver por primera vez su pancita de avanzado embarazo

Luego de que la actriz y cantante Maite Perroni anunciara que será mamá, el pasado fin de semana se filtraron algunas imágenes donde aparece luciendo su avanzado embarazo por lo que de inmediato comenzaron las especulaciones sobre el pronto nacimiento de su primogénito.

No cabe duda que el embarazo de la protagonista de telenovelas como ‘Cuidado con el ángel’, ‘La gata’ y ‘Antes muerta que Lichita’ sigue siendo todo un misterio del que hasta ahora sus seguidores saben muy poco, tanto que incluso no había querido mostrar cómo luce en sus primeros meses de gestación; sin embargo, fue durante la fiesta de cumpleaños del pequeño Manuel, hijo de Anahí, en donde Maite Perroni fue captada por primera vez mostrando su baby bump.

Las imágenes que rápidamente se propagaron dentro de las redes sociales fueron tomadas el pasado jueves 19 de enero mientras la intérprete disfrutaba como una de las invitadas al cumpleaños número seis del pequeño Manu, hijo de otra de las integrantes de la famosa agrupación RBD, Anahí.

Y es que, fue la joven de nombre Devanny Muñoz, que al parecer también se encontraba en la lijosa celebración, quien decidió tomarse algunas fotografías con Anahí, Dulce María y por supuesto Maite Perroni, siendo esta última quien llamó la atención por ser la primera vez permite ver su pancita de embarazo, pues desde el pasado 6 de enero cuando anunció que sería mamá había permanecido completamente alejada de los medios de comunicación y las cámaras.

En esta ocasión, la artista de 39 años apareció posando mientras viste una prenda de cuello alto y manga larga en color negro, además de una especie de gabardina sin mangas en color beige con la que intentó ocultar su baby bump, pero que definitivamente no lo logró.

Pero esta no fue la única ocasión que Maite Perroni apareció luciendo su embarazo, ya que también fue expuesta en una segunda instantánea junto a una de las organizadoras del evento. View this post on Instagram A post shared by Yunnsevents (@yunnsevents)

Con lo anterior, se incrementaron las especulaciones de los fans, pues la mayoría coincide en que el nacimiento del primer hijo de Maite Parroni y Andrés Tovar podría estar muy cerca tal como lo reveló hace unos días Dulce María durante una entrevista en el programa ‘Hoy’, donde señaló que su compañera podría dar a luz más o menos por el mes de abril.

