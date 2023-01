Anahí presume cómo fue la lujosa fiesta de cumpleaños de su hijo Manuel: “Un día inolvidable”

El pasado 19 de enero la actriz y cantante mexicana, Anahí, compartió una serie de imágenes en las que mostró parte de la celebración por los primeros seis años de vida de su hijo Manuel, a quien consintió con una lujosa fiesta con temática infantil de la película “Charlie and the Chocolate Factory” (Charlie y la fábrica de chocolate).

Luego de anunciar el regreso a los escenarios de la banda RBD con el Rebelde Tour 2023 en el que cinco de los seis integrantes originales se presentarán en países como Estados Unidos, Brasil y México, la actriz de 39 años dio paso a la faceta que más disfruta en su vida que es la de ser mamá, por lo que celebró a lo grande el cumpleaños número seis de su primogénito.

Como toda orgullosa mamá, fue a través de su perfil oficial de Instagram en donde compartió un video con algunos detalles de la lujosa celebración en la que echó la casa por la ventana. Aquí fue donde se logró ver a madre e hijo recibiendo a los invitados y recorriendo el jardín que se acondicionó como la famosa película protagonizada por Johnny Depp en donde los caramelos gigantes, globos de colores y todo un mundo de fantasía no pudo faltar.

“¡Un día inolvidable para Manu! Gracias a todos los cómplices que hicieron posible esta celebración de 6 años”, escribió la famosa junto a la recopilación de imágenes.

Mesas con golosinas, juguetes, helado y mucho chocolate fueron solo algunos de los ingredientes a la reunión en la que algunas invitadas de lujo fueron Dulce María junto a su pequeña hija, María, así como la futura mamá, es decir, Maite Perroni. View this post on Instagram A post shared by Yunnsevents (@yunnsevents)

Como era de esperarse, los pequeños no perdieron oportunidad de divertirse y bailar, para más tarde disfrutar de un show musical especialmente para el festejado.

La hora de partir el enorme pastel de colores fue una de las más especiales, y para ello el cumpleañero apareció en hombros de su papá, el político mexicano Manuel Velasco Coello, quien junto a Anahí entonaron las tradicionales mañanitas. View this post on Instagram A post shared by Montequilla . Top cakes CDMX (@montequillamx)

También te puede interesar:

–Anahí muestra su abdomen de lavadero y torneada silueta mientras se ejercita con ajustados leggins

–Anahí visita por fin a Andrés García y así fue el desgarrador encuentro ¡El amor en su máxima expresión!

–Anahí presenta al “nuevo” integrante de RBD y las redes enloquecen de ternura | VIDEO