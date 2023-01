“Ojalá meta 100 goles”: Rodrigo Aguirre y el deseo de anotaciones para Rogelio Funes Mori en Rayados de Monterrey

Rodrigo Aguirre no ha podido ser fundamental en las primeras tres jornadas del Clausura 2023 de la Liga MX, pues el delantero aún no logra marcar en lo que va de la temporada con Rayados de Monterrey. No obstante, el ariete dejó esto a un lado y deseó que su compañero, Rogelio Funes Mori, no siga sus pasos y tenga una gran temporada a nivel de goles.

Por su parte, el ariete argentino, pero nacionalizado mexicano está encaminado en el sendero goleador, pues Funes Mori es líder de goleo con cuatro anotaciones tras tres partidos disputados por su equipo en el actual Clausura 2023.

“Ojalá Rogelio meta 100 goles y sea el campeón de goleo, eso es beneficiario para el equipo, obviamente todos somos compañeros y por suerte nos llevamos bien fuera de la cancha y yo creo que adentro se ve reflejado“, dijo Aguirre con respecto a su compañero Funes Mori.

“Si Rogelio va a hacer goles siempre va a ser bueno para el equipo yo y los compañeros contentos si es el campeón de goleo porque lo tenemos de nuestro lado”, agregó el ariete uruguayo Rodrigo Aguirre.

Para finalizar sus declaraciones, el charrúa no se desespera por su falta de gol, pues enfatizó que considera más importante que los resultados sean positivos para todo el equipo sobre un rendimiento importante a nivel individual.

“Obviamente me gustaría convertir, esas son circunstancias, son momentos, mientras el equipo gane y no esté necesitando mis goles estamos tranquilo, lo importante es estar ahí, tener las opciones y ya después lo demás es añadidura, tenemos el respaldo del cuerpo técnico”.

