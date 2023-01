“Segunda Enmienda se está convirtiendo en un pacto suicida”, reclama Gavin Newsom tras tiroteo en Monterey Park

El gobernador de California, Gavin Newsom, insistió en regulaciones más estrictas de control de armas luego del tiroteo masivo en un salón de baile en Monterey Park el sábado que mató al menos a 11 personas e hirió a otras nueve.

“Nada de esto es sorprendente. Todo esto es exasperante… La Segunda Enmienda se está convirtiendo en un pacto suicida“, dijo en entrevista para la cadena CBS News.

Newsom aclaró que no tiene “oposición ideológica” contra las personas que “responsablemente” poseen armas y reciben verificación de antecedentes y capacitación sobre cómo usarlas.

Pero le dijo que las regulaciones actuales se están quedando cortas.

Por ahora, la policía informó que continúa con las investigaciones. El móvil del homicidio en masa sigue sin estar claro. Los familiares dicen que el pistolero, Huu Can Tran, de 72 años, no había dado indicios de su macabro plan.

Las autoridades dicen que el presunto atacante, que luego murió de una aparente herida de bala autoinfligida mientras los investigadores se acercaban, usó una pistola modificada con un cargador de alta capacidad ilegal en California, el estado con las leyes de armas más estrictas de los EE.UU.

Large capacity clips are "just insane," California Gov. Gavin Newsom tells @NorahODonnell on the ground in Monterey Park, California. "There's just no justification. Period. Full stop." https://t.co/S5NsYcT3Nr pic.twitter.com/sEkEYb9FKR— CBS Evening News (@CBSEveningNews) January 24, 2023

Cuando se le preguntó cómo el pistolero pudo obtener el arma, Newsom respondió “lo resolveremos”, y agregó: “Eso va a suceder. Tienes que hacer cumplir las leyes. Las cosas se pasan por alto, pero eso no significa que das hasta.”

Newsom mencionó el papel de la salud mental en los tiroteos masivos, pero destacó el acceso a las armas como un factor que exacerba el problema.

“Estoy realmente orgulloso del trabajo que hemos hecho en este espacio, pero hemos tenido décadas de abandono”, dijo. “Pero respetuosamente, diré que, independientemente de los desafíos relacionados con la salud conductual, no hay un país en el mundo que no experimente problemas de salud conductual”. The entire surveillance video. Hero Brandon Tsay disarms the Monterey Park mass shooter at second location, and fights him off to maintain control of the gun. (Video: NBC News) pic.twitter.com/exPKISDulO— Mike Sington (@MikeSington) January 24, 2023

