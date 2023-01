20 estados liderados por republicanos demandan contra el programa de patrocinio de inmigrantes

Texas y otros 19 estados con gobernadores republicanos presentaron una demanda contra la Administración de Joe Biden el martes, buscando bloquear un nuevo programa de inmigración que permite que hasta 30,000 inmigrantes de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua ingresen a Estados Unidos por aire cada mes, pero también aplica el Título 42 a los inmigrantes de esos cuatro países que intenten ingresar a Estados Unidos por la frontera terrestre con México.

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, presentó una demanda el martes contra la administración, alegando que el nuevo programa de inmigración para esos cuatro países que el presidente Biden anunció el mes pasado es ilegal.

Texas, que lidera la coalición de 20 estados, presentó la demanda en un tribunal de distrito federal en Victoria, según Texas Tribune.

El mes pasado, Biden y el secretario del Departamento de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, anunciaron un programa de libertad condicional que permitiría a 30,000 personas por mes ingresar legalmente a EE.UU. desde los cuatro países si presentan la solicitud desde sus países de origen, pasan una verificación de antecedentes y demuestran que tienen una patrocinador financiero en Estados Unidos.

Si son aprobados, pueden permanecer en el país hasta por dos años y obtener un permiso de trabajo. Una vez en el país, podrían solicitar asilo.

Como parte del plan, la administración Biden también comenzó a utilizar la orden de salud de emergencia conocida como Título 42 para expulsar a la misma cantidad de migrantes de esos cuatro países a México si intentan ingresar ilegalmente a EE.UU.

Según el Departamento de Seguridad Nacional, México acordó aceptar hasta 30,000 migrantes al mes de esos países bajo el Título 42.

Qué dice la demanda

La demanda dice que el programa migratorio de libertad condicional se inspiró en el mismo programa que permitió a los ucranianos ingresar a Estados Unidos después de la invasión rusa en febrero de 2022. Pero este último programa de libertad condicional no cumple con los criterios para ser legal, afirma la demanda y autoriza de hecho a miles de inmigrantes a obtener un camino para la ciudadanía.

La demanda de Paxton alega que el plan de la administración de Biden viola los preceptos de la libertad condicional de inmigración.

“El programa de libertad condicional establecido por el Departamento falla en cada uno de los tres factores limitantes de la ley. No es caso por caso, no es por razones humanitarias urgentes y no promueve ningún beneficio público significativo”, dice la demanda.

“Todos los estados de Estados Unidos, especialmente los estados fronterizos como Texas, están siendo aplastados por los impactos de la inmigración ilegal”, dijo el fiscal general de Texas, Ken Paxton, en un comunicado.

“La agenda de fronteras abiertas de Biden ha creado una crisis humanitaria que está aumentando el crimen y la violencia en nuestras calles, abrumando a las comunidades locales y empeorando la crisis de los opiáceos. Este programa de amnistía ilegal, que invitará a cientos de miles de extranjeros a los Estados Unidos cada año, solo empeorará drásticamente esta crisis de inmigración”, dijo Paxton.

La demanda (en inglés) puede leerse aquí.

