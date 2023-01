Alternativas al huevo: qué usar ante el aumento de precios de esta proteína en Estados Unidos

Debido a un brote de gripe aviar en curso que limita el suministro de huevos, los precios de esta proteína están aumentando y aunque todavía son seguros para comer, muchos están buscando alternativas.

Además de buscar sustitutos para sus tortillas, también buscan opciones para incluir en masas para pasteles y otros productos horneados, como semillas de lino molidas y agua, tofu o huevo líquido a base de plantas.

“Durante años ha habido alimentos básicos que nosotros, los dietistas y los profesionales de la salud, recomendábamos a las personas, como los huevos”, dijo a ABC News Maya Feller, una nutricionista registrada con sede en Brooklyn.

Feller cree que los sustitutos del huevo son una excelente opción para las personas que no quieren o no pueden comer huevos. No obstante, debido a que los huevos son una fuente de energía tan nutritiva, es posible que sus reemplazos no coincidan nutricionalmente.

Los huevos ofrecen una proteína completa con todos los aminoácidos esenciales, los componentes básicos de las proteínas de nuestro cuerpo que no podemos producir por nuestra cuenta y debemos obtener de los alimentos, declaró Feller.

Alternativas que sugieren los cocineros

Las opciones sugeridas por los cocineros incluyen semillas de lino y agua, harina de garbanzos, puré de plátanos y tofu.

El Departamento de Agricultura de EE. UU. explica que las semillas de lino son una fuente rica en grasas omega-3 , una “grasa buena” no saturada que tiene efectos protectores contra las enfermedades cardíacas y los accidentes cerebrovasculares, entre otras condiciones de salud.

La cantidad de proteína por porción recomendada al día de una o dos cucharadas de semillas de lino es menor en comparación con un huevo.

Por otra parte, el tofu está hecho de soja, es una gran fuente de proteína completa. Al igual que los huevos, la proteína que compone el tofu contiene todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo no puede producir por sí solo.

Hay compañías que producen sustitutos de huevo a base de plantas que pueden verse y sentirse como tortillas o revueltos. Estos son hechos de proteínas aisladas de varias legumbres y tienen aproximadamente la misma cantidad de proteína por porción que la de un huevo de tamaño estándar.

En la actualidad hay medidas para sacrificar aves cuando se sospecha del virus de gripe aviar y los procesos regulatorios nacionales vigentes para garantizar que los productos que llegan a sus supermercados sean seguros.

